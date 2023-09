Attaqué sur l'Arabie saoudite, Griezmann répond à une question con

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Antoine Griezmann et l'équipe de France ont un match amical à disputer ce mardi soir en Allemagne. Le champion du monde est en très grande forme depuis quelque temps.

Antoine Griezmann a vécu des moments compliqués lors de son passage au Barça. Certains voulaient même passer à autre chose en équipe de France. Mais Didier Deschamps lui a toujours fait confiance et le joueur a aussi répondu présent. Désormais vice-capitaine des doubles champions du monde, Griezmann a récemment été invité en conférence de presse à parler de l'arrivée de l'Arabie saoudite dans le monde du football. L'occasion pour lui d'indiquer que l'argent perçu pouvait permettre aux joueurs de sécuriser leur avenir, celui de leurs enfants voire de leurs futurs petits-enfants. Une déclaration qui a fait réagir certains observateurs, dont Thibaud Leplat.

Griezmann assume tout et répond cash

Ne tkt pas pour l'education de mes enfants 😉 avoir de l'argent ne veut pas dire : ne rien faire. Ne cherche pas plus loin que ma reponse. 🤙🏼🤙🏼 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 12, 2023

Sur son compte X, le consultant a notamment indiqué sur le sujet : « Question con : transmettre à ses enfants et ses petits-enfants qu'ils n'ont pas besoin de travailler pour entretenir leur train de vie, est-ce les mettre à l'abris ou, au contraire, en danger ? ». Une sortie qui n'a pas fait plaisir à Antoine Griezmann, qui n'a pas hésité à lui répondre sous son post : « Ne tkt pas pour l'éducation de mes enfants avoir de l'argent ne veut pas dire : ne rien faire. Ne cherche pas plus loin que ma réponse ». Voilà qui est clair de la part d'un joueur qui n'a jamais manqué d'honnêteté sur les sujets comme ceux-là. A noter cependant que si l'option Arabie saoudite est tentante pour terminer sa carrière, Antoine Griezmann a toujours en tête de réaliser son rêve, à savoir évoluer en MLS. Il pourrait y retrouver un certain Leo Messi, qui fait le bonheur de la franchise de l'Inter Miami.