Beinsports, révélation sur le prix de la chaîne 100% Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Rien n'a été officiellement annoncé concernant le futur diffuseur de la Ligue 1, mais Beinsports est clairement seul en course pour lancer une chaîne exclusive pour le championnat de L1.

Le mystère reste entier sur les négociations en cours sur les droits TV de la Ligue 1 entre 2024 et 2029, mais de toute évidence la chaîne sportive qatarie, poussée par Emmanuel Macro, est seule en lice pour s'offrir la totalité des droits de la L1, et probablement de la L2, même si cela fait l'objet de négociations à part. Cela va passer par la création d'une chaîne spécifique qui diffusera les 9 rencontres de chaque journée de Championnat, dont le nom de code est BeIn Ligue 1 comme l'a dévoilé la semaine passée L'Equipe. Pour les amateurs de football, c'est une bonne nouvelle puisqu'il ne faudra pas empiler les abonnements, mais pour cela, il faut tout de même que le prix de cette chaîne soit raisonnable. Car les choses sont claires, cette chaîne ne sera pas incluse dans l'abonnement actuel. Et sur RMC, une fourchette a été donnée.

BeIn Ligue 1 pour moins de 20 euros par mois ?

Droits TV : « La Ligue 1 va dans le caniveau » révèle Riolo https://t.co/l3uGGLq2Fn — Foot01.com (@Foot01_com) May 15, 2024

Revenant sur cette chaîne 100% Ligue 1, Daniel Riolo a visiblement eu des informations. « L’idée, c'est qu’avec un abonnement, on ait toutes les rencontres. Là sera une offre groupée, avec un prix que l’on dit modéré pour qu’il y ait le plus d'abonnés possibles », a indiqué le journaliste, une fourchette de 15 à 20 euros par mois ayant été citée à l'antenne de RMC. Cette nouvelle chaîne devrait être diffusée sur l'ensemble des fournisseurs d'accès internet, lesquels sont actuellement entrés dans des négociations avec la chaîne sportive qatarie, là encore sous une pression amicale du président de la République. Ce dernier a en effet le souhait que tout se finisse bien pour les clubs de Ligue 1 et cela passe donc par une diffusion la plus large possible de notre Championnat. Du côté de Beinsports, la création de cette chaîne ne semble plus être un secret, le sujet étant évoqué dans les couloirs du média lancé en 2012 juste avant l'Euro.