Vente OM ‍: « ‍Quand les Saoudiens veulent acheter, ils achètent ‍»

Par Claude Dautel

L'officialisation de la vente de l'Olympique de Marseille pourrait intervenir avant le 30 juin prochain, cependant rien n'indique que Frank McCourt est prêt à vendre l'OM. Concernant l'Arabie Saoudite, on peut se poser des questions.

Le dossier de la vente de l'OM est supposé avancer toujours aussi secrètement, même s'il y a clairement d'énormes doutes sur la réalité de tout cela. Car depuis trois ans et demi, rien n'a jamais été dévoilé, même si des sources de très haut niveau sont évoquées pour justifier la confiance absolue de Thibaud Vézirian, lequel travaille quotidiennement à l'écriture d'un livre sur ce sujet. Interrogé sur ce sujet de la vente de l'Olympique de Marseille aux Saoudiens par des abonnés de sa chaîne, Pierre Ménès est lui convaincu qu'il n'y a rien de sérieux derrière tout cela. S'il serait favorable à une montée en puissance de l'OM, afin de doper le championnat de Ligue 1, l'ancien journaliste estime que cette vente n'existe pas, et que l'Arabie Saoudite n'est pas du genre à mettre aussi longtemps en oeuvre ses projets de rachat.

Les Saoudiens ne discutent pas depuis 3 ans avec l'OM

« J’adorerai que l’OM soit racheté par des Saoudiens et que ce soit un vrai concurrent pour le PSG. Plus il y aura de clubs puissants et plus le niveau de la Ligue 1 va s’améliorer, plus la Ligue 1 sera compétitive en Europe (...) Mais de toute façon McCourt ne veut pas vendre et s’il ne veut pas vendre, il n’est pas question de parler d’une vente. Et puis encore une fois, les Saoudiens ce n’est pas le genre à traîner trois ans autour d’un dossier. Quand ils veulent acheter, ils achètent. Donc, arrêtez de rêver aux Saoudiens, et à Zidane entraîneur, tout cela, c'est du buzz », a expliqué l'ancienne star de Canal+ sur sa chaîne Youtube, qui ne croit pas du tout à une officialisation imminente et au feu d'artifice annoncé par ceux qui croient dans la vente à des investisseurs venus d'Arabie Saoudite.