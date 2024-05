L'OL présente son nouveau maillot « ‍inspiré par le Rhône et la Saône ‍»

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a dévoilé ce mercredi le maillot que ses joueurs porteront la saison prochaine au Groupama Stadium. Réalisé par Adidas, ce maillot se veut porteur des valeurs locales du club de John Textor.

Depuis quelques heures, les supporters peuvent se procurer sur le site officiel du club, moyennant un minimum de 100 euros le maillot domicile 2024-2025 qui sera porté par les joueurs de Pierre Sage. Il sera utilisé pour la première fois à l'occasion du dernier match de la saison, lors de la réception de Strasbourg au Groupama Stadium le 19 mai prochain. « Le nouveau maillot domicile du club lyonnais est inspiré des deux cours d'eau qui traversent la métropole, le Rhône et la Saône. À l'image du fleuve et de son affluent, deux bandes rouge et bleue partent du col en V de la tunique. La Saône se révèle alors en rouge et le Rhône en bleu. Les lignes descendent côte à côte le long du maillot jusqu'à s'estomper et ne former plus qu'un au centre, symbolisant la Confluence comme emblème de la ville. Des inserts coloriels rouge et bleu de la silhouette qui se prolongent sur le short assorti viennent compléter l'allure forte de ce maillot domicile. Enfin, le rappel de la convergence entre Rhône et Saône est illustré par la signature élégante aux touches dorées apposée à l'intérieur du col, reconnaissable par son esthétique en référence aux plaques des rues de la ville », précise l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.