Arabie Saoudite, la sanction sportive est sans pitié ‍!

Malgré un recrutement dantesque, le premier test sportif des clubs saoudiens a échoué à la Coupe du monde des clubs. La claque est bien présente.

Depuis un an désormais et la venue de Cristiano Ronaldo, l’Arabie Saoudite frappe très fort pour recruter les meilleurs joueurs venus d’Europe. Des joueurs confirmés, des espoirs même et surtout des vieilles gloires parties chercher un dernier contrat, le débarquement a été impressionnant l’été dernier. Les équipes se sont renforcées et le discours de tous les nouveaux arrivants a été le même. Oui, l’argent distribué a joué un grand rôle dans leur signature, mais la volonté du Royaume de créer un championnat de très haut niveau pouvant concurrencer une ligue européenne a aussi fait partie du discours séducteur. Pour le moment, le chemin est encore long et la claque subie cette semaine par l’Arabie Saoudite fait mauvais genre.

En effet, spécialiste mondial désormais des organisations des compétitions, l’Arabie Saoudite accueille la Coupe du monde des clubs en ce moment. Alors que cette épreuve est réservée aux champions des différentes confédérations, Al-Ittihad, en tant que simple champion d’Arabie Saoudite la saison passée, a été invité. Le club de Karim Benzema a tout d’abord battu les semi-pros d’Auckland City 3-0 en ouverture, avant de tomber contre Al-Ahly, le champion d’Afrique (3-1). Et ce dernier a ensuite été dominé par Fluminense 2-0, le vainqueur de la Copa Libertadores 2023. Même si un match ne vaut pas forcément un autre, cet enchainement souligne l’écart encore énorme entre les formations saoudiennes et ce qui se fait de mieux dans le monde, sans même parler de l’Europe.

Nul doute que cela motivera le PIF et les investisseurs saoudiens à investir encore plus fort. La preuve, le nombre de joueurs étrangers autorisé à évoluer en même temps est passé à 9, contre 8 actuellement, même si cela risque de desservir les joueurs locaux. Mais le prestige de la Saudi Pro League passe avant tout.