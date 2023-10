Arabie Saoudite ‍: Des chiffres embarrassants dévoilés

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

L'Arabie saoudite a été l'Eldorado de nombreux joueurs cet été. Si le championnat affiche fièrement son projet ambitieux, les retombées sont assez maigres concernant le nombre de spectateurs dans les stades.

Le projet fou de la Saudi League de concurrencer la Premier League et les autres championnats européens est en marche. Pour le moment, les joueurs sont bien attirés, probablement grâce aux salaires mirobolants proposés, mais pas les supporters. Récemment, Al-Ettifaq a perdu 1-0 face à Al-Riyadh. Seulement 696 personnes ont assisté à la rencontre d'après les chiffres officiels dévoilés par le Daily Star, alors que le stade du Prince Turki bin Abdul Aziz peut accueillir plus de 15 000 personnes. De nombreux autres matchs ont attiré moins de 1 000 passionnés ces dernières semaines comme ceux entre Al-Akhdoud et Al-Feiha ou Al-Hazm contre Al-Raed. Des équipes moins médiatisées. Car il n'y a que quatre clubs dans le championnat saoudien qui arrivent réellement à attirer des fans toutes les semaines. C'est l'arbre qui cache le désert.

Les stars ne parviennent pas à sauver l'Arabie saoudite

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Roshn Saudi League (@spl_en)

Al-Ettifaq, pourtant entraîné par Steven Gerrard, avec des joueurs comme Jordan Henderson ou Georginio Wijnaldum, ne possède qu'une moyenne de moins de 7 000 spectateurs par match. Beaucoup moins que les quatre cadors, Al-Ittihad (29 044), Al-Hilal (22 381), l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (20 615) et enfin le club de Riyad Mahrez Al-Ahli (19 296). En moyenne, 8 000 personnes sont présentes dans un stade en Arabie saoudite pour cette saison 2023/2024. Des chiffres faussés, notamment par la rencontre entre l'Al-Hilal de Neymar et l'Al-Ahil de Mahrez. Un match où 50 986 fans se sont présentés, au King Fahd Stadium, dont la capacité d'accueil est de 68 752 places. Globalement, les chiffres sur le remplissage des stades sont assez mauvais et viennent contraster la politique de recrutement en masse de stars et les quelques images qui parviennent en général avec des stades bien garnis. Insuffisant pour le moment, pour attirer de nouveaux fans et donner plus de visibilité au football saoudien même si le coup de projecteur sur ce championnat avec toutes ces stars a forcément un impact.