L'Arabie saoudite a un plan fou pour recruter Messi

Leo Messi a fait le choix de partir à l'Inter Miami l'été dernier. Malheureusement pour lui, il n'aura pas réussi à qualifier la franchise en play-offs.

Parti libre du PSG en juillet dernier, Leo Messi a signé un contrat de deux ans et demi avec l'Inter Miami. Une nouvelle expérience pour le champion du monde argentin. Si ses débuts ont été probants, ces dernières semaines ont été plus compliquées. D'ailleurs, l'Inter Miami n'a pas su se qualifier pour les play-offs de la MLS. Un coup dur pour le joueur argentin et les fans de Miami, déçus des résultats de l'équipe malgré les recrues réalisées. Surtout que désormais, c'est une longue pause qui va attendre l'Inter Miami comme le veut le système aux Etats-Unis. Et certains veulent en profiter pour négocier un départ de Messi !

L'Arabie saoudite n'abandonne pas son rêve

Selon les informations de Sport, l'Arabie Saoudite aimerait en effet se faire prêter Lionel Messi pour une durée de 6 mois. L'occasion pour le pays du Golfe de réussir son pari de réunir de nouveau Cristiano Ronaldo et Leo Messi dans la même ligue et de développer un peu plus sa marque en arrangeant tout le monde. Mais pas évident de convaincre l'Inter Miami, qui a beaucoup investi sur Leo Messi et qui aura besoin de lui, notamment pour la préparation de la nouvelle saison. En tout cas, Tata Martino est apparu très surpris des rumeurs envoyant Leo Messi en Arabie saoudite ces dernières heures. En attendant d'en savoir plus sur le dossier, le septuple Ballon d'Or a rejoint ses coéquipiers pour participer à deux matchs des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 face à l'Uruguay mais surtout le Brésil. Deux matchs très importants pour les tenants du titre, qui devront se méfier du contrecoup lié à leur sacre au Qatar.