OL-OM : Sanson à prix réduit, la Roma se frotte les mains

De retour à son meilleur niveau à Montpellier, Morgan Sanson ne manque pas de sollicitations avant le début du mercato hivernal.

En Ligue 1, le milieu de 22 ans intéresse les deux Olympiques, Marseille et Lyon, qui peuvent s’attendre à une rude concurrence sur ce dossier. Comme nous vous l’indiquions jeudi, des formations comme le Borussia Dortmund ou Bournemouth sont intéressées, tout comme la Roma.

Si l’on en croit le Corriere dello Sport, le club de la capitale italienne, qui n’avait pas pu s’aligner sur les exigences du MHSC cet été (15 M€), pourrait profiter d’un prix beaucoup plus intéressant cet hiver. Car à un an et demi de la fin de son contrat (2018), Sanson serait disponible pour 7 M€. Du coup, la Roma serait en phase de réflexion, avant de passer à l’action ? Dans ce cas, les deux pensionnaires de L1 devront vite se manifester.