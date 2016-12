OL/OM : Lutte olympique pour un talent de Ligue 1

Dans : Mercato, OL, OM, MHSC.

Retrouver l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille sur un même dossier lors du marché des transferts est désormais le classique du mercato.

C’est encore le cas sur la piste menant à Morgan Sanson. Gravement blessé au printemps 2015, le milieu de terrain avait préféré prendre son temps pour revenir et rester donc dans l’Hérault alors qu’il était très suivi. L’ancien international espoirs en est récompensé avec une belle première partie de saison (trois buts et cinq passes décisives), et forcément le retour de ses prétendants.

Plusieurs clubs vont tenter leur chance pour le recruter dès cet hiver, annonce France Football, qui précise toutefois que ses chances sont beaucoup plus grandes de partir l’été prochain. Parmi les courtisans, on retrouve donc le Borussia Dortmund, Bournemouth, WBA, mais aussi et surtout Lyon et Marseille, qui suivent le joueur depuis plusieurs saisons. A 22 ans, Morgan Sanson possède encore un an et demi de contrat avec la Paillade, et pourrait donc quitter l’Hérault pour une somme abordable. Un profil qui intéresse donc d’autant plus les deux Olympiques.