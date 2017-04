OL-OM : Cette ancienne cible que MU pourrait proposer sur un plateau

Dans : Mercato, OM, OL.

L’hiver dernier, l’Olympique Lyonnais frappait un grand coup en recrutant à Manchester United. Certes Memphis Depay n’y était plus du tout titulaire, mais il s’agissait tout de même d’une grosse opération pour faire venir l’un des grands espoirs du football néerlandais. Un pari osé mais pas insensé, surtout quand on voit que l’ancien du PSV parvient à se montrer efficace, et que Manchester United a ajouté une clause de rachat au cas où son ancien joueur crèverait l’écran. Mais un autre joueur des Red Devils pourrait bien aussi débarquer en France cet été.

Il s’agit d’Adnan Januzaj, qui selon The Telegraph ne sera pas retenu par José Mourinho. Ce dernier a confié en conférence de presse qu’il avait pris sa décision en ce qui concerne l’avenir de l’international belge, sans en révéler la teneur, même si personne ne doute que l’ancien joueur d’Anderlecht, actuellement prêté à Sunderland, ne sera pas vraiment conservé en cas d’offre. Et selon le journal anglais, pas loin d’une dizaine de clubs se sont positionnés pour récupérer le joueur qui était aussi passé, sans succès, par le Borussia Dortmund la saison passée. En France, l’ASM, qui s’était un temps renseigné à son sujet, serait désormais plus discrète, tandis que Marseille et Lyon sont toujours considérés comme sur les rangs. L’autre solution emmène le Belgo-albanais en Italie, où les deux Milan, la Roma et le Napoli le suivent. Une sacrée concurrence même si Januzaj n’a plus du tout la même valeur marchande, puisqu’il se retrouvera en juin à un an de la fin de son contrat avec Manchester United.