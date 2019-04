Mercato : Quitter le Real Madrid pour le PSG ? Sa réaction en dit long

Dans : Mercato, PSG, Liga.

Pendant que le Real Madrid termine une saison difficile, de nombreuses rumeurs évoquent une fin de cycle à la Maison Blanche.

On parle d’un possible coup de balai orchestré par l'entraîneur Zinédine Zidane, qui a notamment coché les noms d’Eden Hazard et Paul Pogba. Deux stars qui pousseraient inévitablement un voire plusieurs éléments vers la sortie. A commencer par Toni Kroos ? C’est en tout cas le scénario envisagé par le quotidien As. Selon nos confrères espagnols, le milieu allemand penserait à un départ cet été pour changer d’air.

Cela tombe bien, l’ancien joueur du Bayern Munich a la cote sur le marché des transferts, Manchester United et le Paris Saint-Germain étant annoncés parmi ses admirateurs. Mais en réalité, le Merengue ne veut même pas en entendre parler. « Information absolument fausse ! », a tweeté Toni Kroos (29 ans), en référence à ses prétendues envies d’ailleurs. Le message est clair, le milieu arrivé en 2014 n’a aucune envie de quitter le Real et de laisser sa place à Pogba dans l'entrejeu.