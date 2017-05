OGCN-OL : Une bataille à 3 ME pour s'offrir Angelo Fulgini

Dans : Mercato, OL, OGCN, Ligue 2.

Recruter en Ligue 2 est toujours une tendance forte pour les clubs de Ligue 1 au mercato. Même pour les plus ambitieux ?

Lyon et Nice ne vont pas se gêner, eux qui ont déjà effectué par le passé de telles opérations avec succès (Tousart pour Lyon, Cyprien, Walter, Souquet pour Nice etc…). Et c’est encore une fois vers le Nord que se tournent les regards de ces deux clubs. En effet, selon L’Equipe, Lyon et Nice se retrouvent à la lutte pour tenter de faire venir Angelo Fulgini.

Ce joueur particulièrement polyvalent puisqu’il peut évoluer en défense au poste de latéral droit ou au milieu de terrain, s’est récemment fait remarquer de manière brillante avec Valenciennes, en inscrivant le triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue 2, avec donc trois buts en simplement cinq minutes face à Orléans. Mais à 20 ans, c’est bien évidemment sa régularité au cours des 33 matchs de la saison qui intéresse les deux clubs européens. Le quotidien sportif annonce que la bataille devrait se jouer autour des 3 millions d’euros.