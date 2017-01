Mercato : Un incroyable come-back pour Patrice Evra ?

Dans : Mercato, Premier League, Serie A.

Alors que sa situation semble se tendre du côté de la Juventus, où il n'a pas été convoqué pour le match de Serie A ce dimanche contre Bologne, Patrice Evra pourrait bien changer de club durant ce mercato d'hiver. Et si on évoquait un possible départ vers la Liga et plus précisément Valence, qui convoite ouvertement l'international français, un concurrent de choix et de poids pourrait totalement changer la donne.

Ce dimanche, France-Football affirme en effet que Patrice Evra pourrait repartir à...Manchester United. En effet, José Mourinho aurait mis le joueur français en haut de sa liste afin de provoquer une grosse concurrence au sein de la défense des Red Devils. Et l'idée de retrouver Manchester United serait même le choix numéro 1 de Patrice Evra, qui à 35 ans pourrait s'offrir un dernier challenge sous le maillot d'un club qu'il a déjà porté entre 2006 et 2014. La boucle serait alors bouclée pour le défenseur français, lequel aurait également là l'occasion de prouver à Didier Deschamps qu'il n'est pas du tout sur la pente descendante et qu'un grand d'Europe mise sur lui.