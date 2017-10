Mercato : Qui veut recruter Harry Kane pour 225ME ?

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Il affole les statistiques depuis plusieurs mois maintenant, et il risque bien d’être l’attaquant le plus convoité d’Europe l’été prochain : Harry Kane casse la baraque à Tottenham.

Déjà auteur de 11 buts toutes compétitions confondues cette saison avec les Spurs, le capitaine de l’Angleterre s’impose comme le meilleur attaquant de surface du moment en Europe. De quoi forcément attirer les plus gros clubs au mercato. Ces derniers jours, un potentiel intérêt du Real Madrid filtre dans la presse. Est-il réel ? Une chose est sûre, le célèbre Daniel Levy assure ses arrières.

Dans une interview accordée au Times, le président de Tottenham, réputé comme étant très dur en affaires, a prévenu tout le monde. « Kane vaut plus de 225 millions d’euros, soit plus que ce que le PSG a dépensé pour d’offrir Neymar » a lâché le boss des Spurs. Autant dire que si le Real Madrid souhaite acheter l’attaquant britannique pour concurrencer Karim Benzema, il va falloir casser sa tirelire. Et sans doute se séparer de certains éléments forts de l’effectif actuel comme Gareth Bale ou Cristiano Ronaldo. Quels seront les choix de Zinedine Zidane ? Réponse l’été prochain, ce genre de transfert étant évidemment impossible au mercato d’hiver…