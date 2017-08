Mercato : Dortmund et le Barça avancent pour Dembélé

Dans : Mercato, Liga, Bundesliga.

Placé à l'écart du groupe du Borussia Dortmund depuis quelques jours, Ousmane Dembélé se rapproche doucement mais sûrement du FC Barcelone.

Rien ne va plus entre Ousmane Dembélé et le Borussia Dortmund. Bien décidé à rejoindre Barcelone pour remplacer Neymar, l'attaquant de 20 ans a lancé le bras de fer jeudi dernier en séchant l'entraînement. Depuis, le BVB l'a suspendu jusqu’à nouvel ordre en lui infligeant une amende. Malgré cette situation plus que tendue, sachant que le joueur resterait chez lui sans dialoguer directement avec son club, Dortmund a repris les négociations avec le FCB ce lundi. Et les choses avancent dans le bon sens.

Résigné à l'idée de perdre sa pépite, le Borussia aurait même trouvé un accord avec le Barça sur un transfert fixe de 100 ME. Sauf que selon Sport, c'est au niveau des bonus que les avis divergent, le club catalan refusant d'inclure les 30 ME demandés. Si les deux clubs doivent donc encore trouver un terrain d'entente sur ce point pour que ce transfert convienne à tout le monde, le dossier avance, et Dembélé pourrait devenir l'un des joueurs les plus chers de l’histoire du football au cours des prochains jours.