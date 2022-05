Lewandowski n'en peut plus du Bayern, début du bras de fer !

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

L'histoire d'amour entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich touche à sa fin. Le buteur polonais a affirmé publiquement ces dernières heures son envie de quitter le club bavarois.

Robert Lewandowski a fait presque toute sa carrière en Bundesliga. D'abord sous les couleurs du Borussia Dortmund puis du Bayern Munich. Avec les Bavarois, le Polonais a presque tout gagné, avec notamment une Ligue des champions et pléthore de championnats d'Allemagne (8). Après huit saisons passées au Bayern Munich et 344 buts marqués en 375 matchs disputés avec le club allemand, Robert Lewandowski veut aller voir ailleurs cet été. Alors qu'il lui reste une année de contrat, l'attaquant de 33 ans compte bien sur la classe du Bayern pour le laisser partir. Présent en conférence de presse ce lundi, Lewandowski a officialisé ses envies de départ.

Robert Lewandowski ne veut plus entendre parler du Bayern Munich

Lewandowski est à deux doigts de signer au Barça. Les négociations sont avancées.



(sport) pic.twitter.com/2rLQf1lF9B — FR Barça (@FRBarca_) May 29, 2022

Honnête et déterminé, le natif de Varsovie n'a en effet pas fait dans la langue de bois au moment de parler de son avenir. « Mon histoire avec le Bayern est terminée. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club. Le transfert est probablement la meilleure solution pour les deux parties. Le Bayern est un club sérieux et j'espère qu'ils ne vont pas me garder juste parce qu'ils en ont le pouvoir », a notamment indiqué Robert Lewandowski, alors qu'une partie de la presse espagnole s'accorde à dire que le Polonais a déjà un accord avec le FC Barcelone pour une signature imminente. Sport précise d'ailleurs que les Catalans ont déjà fait une offre au Bayern pour leur buteur de 32 millions d'euros, plus cinq en variables. Somme jugée trop faible pour le moment selon Kicker. Mais la sortie publique de Lewandowski sur sa volonté de quitter la Bavière devrait donc accélérer son départ en Catalogne. L'arrivée probable de Sadio Mané au Bayern Munich également. Le Sénégalais est annoncé au club pour un montant de 30 millions d'euros. Une sacrée affaire.