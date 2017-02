Mercato : Aubameyang, Agüero, Sturridge… La valse se prépare

Dans : Mercato, Premier League.

Très attiré par le Real Madrid, Pierre-Emerick Aubameyang ne réalisera probablement pas son rêve l’été prochain, le club madrilène n’étant pas intéressé.

En revanche, on peut presque affirmer que l’attaquant de 27 ans quittera le Borussia Dortmund lors du mercato estival. Très bavard sur son avenir, ce qui a tendance à agacer ses dirigeants, le Gabonais ne cache pas ses envies d’ailleurs. Ses appels du pied ont donc alerté certains cadors européens à l’image de Manchester City qui anticipe déjà un éventuel départ de Sergio Agüero. En effet, « El Kun » n’écarte pas l’hypothèse d’un départ, lui qui subit la nouvelle concurrence du Brésilien Gabriel Jesus.

Mais le manager mancunien Pep Guardiola n’est pas le seul intéressé par Aubameyang. D’après The Sun, Liverpool serait également sur le coup et envisagerait une offre de 47 M€. On est encore loin des 80 M€ que Dortmund réclamerait. Mais le coach Jürgen Klopp, qui avait attiré l’ancien Stéphanois en Allemagne en 2013, pourrait profiter de la vente de Daniel Sturridge pour augmenter sa proposition. Voilà qui annonce une véritable valse des attaquants à laquelle le Paris Saint-Germain pourrait participer.