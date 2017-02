PSG : Aguëro et Alexis Sanchez, les deux rêves de Kluivert au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Lors du prochain mercato estival, la direction du Paris Saint-Germain ambitionne de recruter un buteur de classe internationale pour épauler Edinson Cavani. Deux solutions sont privilégiées.

Cet hiver, le club de la capitale française voulait recruter un avant-centre de complément. Raté, mais ce recrutement n'est que partie remise. Et les profils de Sergio Aguero et d'Alexis Sanchez se dégagent pour l'instant.

Le premier cité vit une saison compliquée à Manchester City puisque Guardiola préfère aligner Gabriel Jesus. Cette situation pousse donc l'attaquant argentin vers la sortie, même si ce dernier veut rester en Angleterre. Quoi qu'il en soit, le club parisien est en contact avec l'entourage d'Aguero depuis octobre dernier. Mais dans ce dossier, le PSG n'est pas optimiste, selon Goal, pour qui la structure du salaire pose problème. Après avoir prolongé son contrat en janvier 2016, l'international argentin « toucherait un salaire annuel de 12 millions d'euros nets pour un contrat courant jusqu'en 2020 ». Une somme colossale que Paris hésiterait à débourser pour un joueur de 28 ans.

Concernant le dossier Alexis Sanchez, c'est Patrick Kluivert qui le mène en tant que grand fan du joueur. Encore sous contrat jusqu'en 2018, le Chilien attend le classement final d'Arsenal pour prolonger, ou pas. S'il venait à opter pour un départ, l'attaquant de 28 ans disposerait d'une véritable option au PSG, tout comme à Chelsea et à la Juventus. Mais pour rendre ce transfert possible, le club francilien devra débourser au moins 40 ME tout en offrant 10 ME de salaire annuel à l'ancien joueur du Barça. Mais il en va ainsi de la crédibilité du projet parisien, au sein duquel Patrick Kluivert jouera très gros avec ce dossier-là...