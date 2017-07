Arsenal : PSG, OM, OL, ils sont fixés sur l’avenir d’Alexis Sanchez

Dans : Mercato, Premier League, PSG, OM, OL.

La quête d’un attaquant de premier choix est de plus en plus compliquée pour le PSG. Dernièrement, un retour de flamme pour Alexis Sanchez avait été constaté, mais cela ne devrait pas durer bien longtemps. En effet, Arsène Wenger a pris la parole ce mardi pour trancher dans le vif au sujet de l’attaquant chilien. Ce dernier est courtisé par le Bayern Munich, mais aussi par le club de la capitale, alors que la suite de sa carrière pourrait avoir des conséquences sur l’avenir d’Olivier Giroud, suivi par l’OL et l’OM.

« Notre décision est prise, Arsenal ne vendra pas Alexis Sanchez. C’est notre décision et nous nous y tiendrons. Nous comptons sur lui pour nous ramener en Ligue des Champions », a souligné le manager d’Arsenal, qui est prêt donc à laisser partir l’ancien barcelonais gratuitement à la fin du mois de juin 2018. En attendant, Olivier Giroud va certainement se dire que, malgré sa bonne préparation, la suite de sa saison à Arsenal pourrait bien être compliquée.