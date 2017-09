EdF Espoirs : Ripoll révèle pourquoi il a viré Augustin

Dans : Equipe de France, Info, PSG.

Quelques jours après les faits, Sylvain Ripoll a détaillé les raisons pour lesquelles il a exclu Jean-Kévin Augustin de l'équipe de France Espoirs.

Remplacé à la mi-temps du match amical contre le Chili vendredi (1-1), Jean-Kévin Augustin n'a pas respecté Sylvain Ripoll lors d'une altercation dans le vestiaire à la fin de la rencontre. Pour avoir lancé un « Toi, ne me parle pas » à son sélectionneur devant tout le groupe France, l'attaquant de 20 ans a logiquement été exclu du rassemblement des Espoirs avant la rencontre de mardi contre le Kazakhstan. Une situation plutôt rarissime que Ripoll déplore...

« Par son comportement, Jean-Kévin a franchi la ligne rouge, celle qu'il ne fallait pas franchir même si les joueurs sont tous différents. On se doit d'accepter les personnalités des uns et des autres. Par contre, on doit avoir un cadre commun pour que ça fonctionne. J'estime qu'il n'est pas dedans. J'ai pris la décision, en parlant avec le staff, de le laisser à la disposition de son club. On n'a pas de temps à perdre, il y a cinq matchs qui arrivent très vite, c'est important que l'EdF Espoirs soit marquée d'un esprit collectif, de valeurs profondes. Sur ce coup-là, je ne suis pas d'accord », a détaillé, sur SFR Sport, Ripoll, qui devrait donc faire sans le meilleur buteur français de cette génération espoirs pour les qualifications de l'Euro. Parti du PSG cet été, Augustin va donc pouvoir se concentrer sur ses performances avec le RB Leipzig...

"Toi, ne me parle pas !" ???????????? Coulisses de l'exclusion d'Augustin en Espoirs après son altercation avec le sélectionneur ⬇️ #BreakingFoot pic.twitter.com/RLjZPzdRbC — SFR Sport (@SFR_Sport) 4 septembre 2017

⚽️???????? Invité de #BreakingFoot, Sylvain Ripoll réagit à l'exclusion de JK Augustin en Espoirs : "Jean-Kévin a franchi la ligne rouge ..." ???? pic.twitter.com/enEWx853f3 — SFR Sport (@SFR_Sport) 4 septembre 2017