EdF ‍: Zaire-Emery devient le plus jeune buteur des Bleus

Warren Zaire-Emery est décidément un jeune homme très pressé. Titulaire en Equipe de France alors qu'il n'est même pas majeur, le jeune milieu parisien a réussi à marquer après 16 minutes de jeu. Il a repris un centre de Kingsley Coman pour honorer parfaitement sa première cape en bleu.

A 17 ans et 255 jours, il devient ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de l'Equipe de France devant Eduardo Camavinga (en 2020 contre l'Ukraine). Une soirée atypique pour Zaire-Emery qui a été blessé par le défenseur de Gibraltar Ethan Santos sur l'action. Touché à la cheville, il a été remplacé par Youssouf Fofana dans la foulée, tandis que le joueur de Gibraltar était lui expulsé après l'utilisation de la VAR.

