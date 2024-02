Une exception pour Mbappé, le Real face à un gros dilemme 

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid ne fait quasiment plus aucun doute mais les négociations n’ont pas encore abouti à un accord total entre l’entourage du joueur français et le club madrilène.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, cela ne fait plus aucun doute puisque le vice-capitaine parisien a confirmé son départ à Nasser Al-Khelaïfi. Plusieurs clubs sont à l’affût, notamment en Premier League mais c’est bien vers le Real Madrid que semble se diriger l’ancien Monégasque. Deux ans après un long feuilleton qui a finalement accouché sur une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a jamais été aussi proche de rejoindre la capitale espagnole. Contractuellement, les négociations ne sont toutefois pas bouclées comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Ce n’est pas tellement le salaire de l’international tricolore qui est au cœur des débats car il est d’ores et déjà acté que « KM7 » touchera trois fois moins au Real Madrid par rapport à ses émoluments colossaux du PSG.

Au Real, Kylian Mbappé devrait percevoir un salaire avoisinant les 30 millions d’euros bruts par an, des émoluments proches de ceux de Jude Bellingham et de Vinicius Junior. En revanche, le partage des droits individuels à l’image sont au cœur des discussions entre le clan Mbappé et le Real Madrid. Le quotidien sportif rappelle que depuis l’ère des Galactiques, l'actuel leader de la Liga partage les droits à l’image de ses joueurs à hauteur de 50-50. Or, il semblerait que le clan Mbappé souhaite revoir ce pourcentage à la hausse en ce qui concerne l’international français afin de compenser sa perte de salaire. C’est donc sur ce point que les discussions vont se poursuivre dans les jours à venir en attendant un accord définitif. Rappelons par ailleurs que plus tôt dans la semaine, certains médias espagnols comme Marca ont annoncé une prime à la signature colossale pour Kylian Mbappé au Real Madrid de l’ordre de 130 millions d’euros. De quoi sérieusement compenser sa perte de salaire.