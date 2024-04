L'OM vise ce joueur chilien et ce n'est pas Sanchez

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Revenu à l'Inter Milan au début de la saison 2023/2024, Alexis Sanchez a remporté un nouveau titre de champion d'Italie. Mais le joueur chilien, en fin de contrat dans quelques semaines, va quitter les Nerazzurri. S'il a pendant un temps été annoncé proche d'un retour à l'OM, le club phocéen a jeté son dévolu sur un autre joueur chilien.

Véritable patron de l'animation offensive lorsqu'il était à l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez a retrouvé un rôle de remplaçant en signant à l'Inter Milan. Mais cette fonction lui a permis de remporter deux nouveaux titres en Italie. À 35 ans, l'ancien joueur d'Arsenal va quitter la Serie A et sera libre de tout contrat cet été. Il est clairement l'une des bonnes affaires à tenter lors du prochain mercato estival. Marseille, qui souhaitait le conserver l'été dernier, pourrait très bien revenir à la charge pour celui qui a disputé 44 matchs et inscrit 18 buts pour le club olympien. Mais d'après les informations du site Jeunes Footeux, Pablo Longoria a un autre plan pour améliorer son effectif et vise un autre talent chilien, plus jeune.

L'OM oublie Alexis Sanchez et fonce sur Darío Osorio

Les dirigeants marseillais sont intéressés par les services de Darío Osorio. À 20 ans, cet ailier, capable de jouer autant sur le côté gauche, qu'à droite, évolue actuellement au Danemark, au FC Midtjylland. Il a déjà disputé 8 matchs avec l'équipe nationale du Chili et a marqué son premier but à l'occasion du match amical face à l'équipe de France en mars dernier, à Marseille. Le jeune Osorio est évalué à 11 millions d'euros et il est aussi sur les tablettes de l'AS Monaco et du VfB Stuttgart. L'OM semble privilégier la jeunesse avec un profil comme celui de Darío Osorio, plutôt qu'Alexis Sanchez, qui connaît pourtant très bien le club. Mais l'ancien attaquant du Barça commence à être âgé et n'a plus la même forme ni la même efficacité qu'il y a quelques années.