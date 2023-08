PSG ‍: Mbappé a craqué, le Qatar jubile, le Real pleure

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Les propriétaires qataris du PSG sont désormais persuadés que Kylian Mbappé va prolonger son contrat, pour partir libre dans un an. Le plan du Real Madrid s’écroule. Encore une fois.

La saison a débuté officiellement pour le Paris SG avec un triste 0-0 face à Lorient. Malgré de bonnes intentions et une possession de balle quasiment exclusive, jamais les Parisiens n’ont trouvé la faille, avec au final trop peu d’occasions pour s’imposer. Kylian Mbappé, présent dans les tribunes et même dans les vestiaires, a cruellement manqué aux joueurs de Luis Enrique. Plus pour longtemps ? Depuis quelques heures, les mouches ont changé d’âne et l’optimisme revient brutalement dans le camp parisien pour une prolongation de contrat de la part de l’international français. Ce dernier a été mis au placard de manière assez sèche, et surprenante un an après sa dernière prolongation de contrat. Mais Nasser Al-Khelaïfi s’est montré ferme, demandant un départ immédiat ou une prolongation de contrat pour éviter de tout perdre dans un an.

En voyant la saison qui débutait sans lui, et tout en affichant sa volonté ferme de jouer à Paris cette saison, Kylian Mbappé s’est pour la première fois rapproché des dirigeants du PSG pour discuter ce samedi matin. Un premier pas qui a tout à coup fait évoluer les positions de tout le monde, et remis du baume au coeur des dirigeants parisiens. TF1 confirme ce dimanche que les discussions portent à nouveau sur une prolongation de contrat d’un an, avec surtout un bon de sortie sous forme de clause cachée, pour le laisser filer contre un montant raisonnable lors de l’été 2024. Un an de plus donc avec la garantie de ne pas être le dindon de la farce en voyant le Real Madrid l’accueillir gratuitement dans un an.

Le PSG le réintègre à l'entrainement ce dimanche

Voilà qui a été jugé suffisant pour réintégrer Mbappé au groupe professionnel, comme ce fut le cas ce dimanche matin. Avec le communiqué du PSG à la clé pour expliquer que la situation avait changé. « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappe avant le match PSG - Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin », a fait savoir le club de la capitale. Une décision qui a ravi l'ancien monégasque, plus ouvert que jamais à calmer le jeu en prolongeant son contrat avec un bon de sortie, confirme Foot Mercato.

En Espagne, cela commence à sérieusement grincer des dents. Le journal AS assure ainsi avoir pris des renseignements via des contacts à Doha, et l’optimisme soudain des dirigeants qataris a été confirmé en haut lieu. Ces derniers sont persuadés que Kylian Mbappé va craquer et que le PSG va donc obtenir gain de cause, à savoir conserver son joueur une saison de plus et toucher un beau transfert pour son départ. De quoi rendre fou le Real Madrid, qui pensait récupérer le joueur gratuitement en 2024, ou bien faire une petite offre pour rafler la mise cet été au pire. Visiblement au Qatar, cette nouvelle situation fait sourire, sachant que les discussions continuent d’aller dans le bon sens entre les deux parties, alors qu’elles étaient totalement rompues il y a encore quelques jours de cela. Si cela devait se concrétiser, ce serait un retournement de situation de plus en défaveur d’un Florentino Pérez que ce dossier va finir par rendre complètement fou.