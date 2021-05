PSG : Paris s'affaiblit, Mbappé bouillonne

Dans : Kylian Mbappé.

La saison est officiellement terminée pour le PSG et l’avenir de Kylian Mbappé est encore en suspens.

En fin de contrat dans un an, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision définitive quant à son avenir. Courtisé par le Real Madrid, l’attaquant du PSG a répété en marge de la remise de son titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1 que le projet sportif du Paris Saint-Germain était primordial pour lui, bien plus que l’aspect financier. On l’a bien compris, Kylian Mbappé veut une grosse équipe autour de lui, ce qu’il n’a pas véritablement à ses yeux pour le moment. Et à en croire les informations du Parisien, Kylian Mbappé est d’autant plus déçu qu’il estime que le PSG s’affaiblit de manière quasi-constante ces quatre dernières années à chaque mercato. Les départs de Thiago Silva ou encore d’Edinson Cavani abondent en ce sens.

Le média croit savoir que Kylian Mbappé a véritablement été déçu par les dernières périodes de mercato du PSG et que cela risque de jouer un rôle majeur dans sa décision. De plus, le quotidien francilien souligne que « lorsqu’il parle du PSG, c’est souvent au passé, sans se projeter ». De mauvais signes qui inquiètent, alors que Kylian Mbappé est maintenant tourné vers la préparation de l’Euro avec l’Equipe de France, et que les dirigeants du Paris Saint-Germain sont toujours dans l’attente de la décision de leur star. Au micro de Canal + après la victoire à Brest dimanche soir, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi se montrait rassurant en confiant que l’attente de la décision de Kylian Mbappé ne bloquait pas le mercato du PSG. Il est pourtant évident que le Paris SG est suspendu à la décision du compère de Neymar et qu’il est souhaitable pour le vice-champion de France de connaître au plus vite le choix de Mbappé afin de réagir au mieux dans l’optique du mercato…