PSG : Mbappé va prolonger, il révèle pourquoi

Dans : Kylian Mbappé, PSG.

Selon Dave Appadoo, la Coupe du Monde au Qatar 2022 ainsi que la crise économique sont deux facteurs qui devraient pousser Kylian Mbappé à prolonger au PSG au moins jusqu'en 2023.

Tout juste auréolé du titre de meilleur joueur de la saison, Kylian Mbappé a conclu sa saison par un but lors de l'ultime journée face à Brest. Pas suffisant néanmoins pour remporter le titre de champion de France, chipé par le LOSC. Juste après la rencontre, le champion du monde n'a pas mâché ses mots, lâchant quelques appels de phare à ses dirigeants autour de son avenir. Pour prolonger, Kylian Mbappé réclame un projet sportif ambitieux et la garantie d'être un concurrent solide pour la victoire finale en Ligue des Champions. Malgré tout, la tendance actuelle reste une prolongation à Paris pour une ou deux saisons supplémentaires. Sur le plateau de l'Equipe du Soir, Dave Appadoo a expliqué pourquoi l'international français restera au PSG au moins jusqu'en 2023.« Moi je pense que Kylian Mbappé va rester au PSG pour une raison assez simple finalement : c’est le principal objectif du club, je n’apprends rien à personne, mais c’est l’enjeu en vue d’un événement encore plus important, c’est cette fameuse Coupe du monde au Qatar à l’automne 2022. Donc il va d’agir de garder Kylian Mbappé au moins jusqu’en 2023. Cela c’est pour la partie PSG » a expliqué le journaliste.

Mbappé jusqu'en 2023

Au-delà de l'objectif Coupe du Monde 2022 pour le Qatar, le PSG peut également compter sur un atout dans sa manche pour convaincre Mbappé : la crise économique rencontrée par les plus gros clubs depuis le Covid-19. Une situation qui réduit considérablement le budget des autres grosses écuries européennes. « La crise économique a aussi touché un club comme le Real Madrid qui est la destination rêvée de Kylian Mbappé. Quid de l’avenir de Zidane ? Quid de l’avenir de cette effectif sur la fin et qu’il va falloir rebâtir ? Kylian Mbappé n’aura pas plus de garanties d’avoir une équipe compétitive au Real Madrid, c’est à dire un grand Real champion d’Europe. Moi, je pense qu’il peut y avoir une forme d’entente pour qu’il reste jusqu’en 2023. Car le contexte de n’y prête pas et parce que le PSG a besoin de lui. Ils peuvent s’entendre là-dessus. C’est un sentiment, mais aussi le bruit qui revient des négociations même si rien n’a encore été tranché. Je me dis qu’on peut se diriger vers quelque chose comme ça » a conclu Dave Appadoo. Alors que Neymar a prolongé jusqu'en 2025, une prolongation de Kylian Mbappé aiderait probablement les supporters parisiens à oublier la perte du titre de champion de France.