PSG ou Real, Kylian Mbappé en plein doute ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé ne s'est pas présenté en conférence de presse mercredi, à la veille de France-Irlande, laissant Antoine Griezmann s'en charger. Beaucoup y voient la volonté d'éviter les questions sur son avenir au PSG. Jérôme Rothen y voit un signe positif.

Le capitaine a déserté ses obligations. Nommé porteur du brassard en Equipe de France en mars dernier, Kylian Mbappé voulait ce rôle en priorité. Néanmoins, il ne semble pas en être de même pour les conférences de presse d'avant-match qui sont de son ressort. Ce mercredi, Mbappé ne s'est pas présenté devant les médias, laissant son vice-capitaine Antoine Griezmann s'en occuper. Les raisons de cette absence n'ont pas été officiellement communiquées mais beaucoup de journalistes se doutent que le joueur du PSG veut éviter de parler de son avenir en club.

Mbappé hésite toujours sur son avenir selon Rothen

C'est ce que pense en tout cas Jérôme Rothen qui s'est exprimé sur le sujet dans Rothen s'enflamme sur RMC. « C’est toujours pareil, chaque sortie publique en équipe de France, il va y avoir ces questions sur son avenir. C’est aussi la faute à certains médias. Quand t’as des journalistes qui ne te posent que des questions sur son avenir, peut-être que lui ça l’a gavé, ça a gavé le groupe France et Didier Deschamps », a t-il lâché. Néanmoins, il y voit un signe positif pour le PSG. Si Kylian Mbappé ne veut pas parler de son avenir, c'est qu'il hésite encore entre prolonger au PSG et partir au Real en juin.



🎙 @RothenJerome : "S'il n'explique pas sa situation personnelle, c'est qu'elle n'est pas claire, tout simplement. Il ne va pas te dire qu'il ne va pas prolonger au PSG alors qu'il va peut-être en avoir envie." pic.twitter.com/26TZ7bDi9Z — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 6, 2023

« S’il ne prend pas la parole et qu’il n’explique pas sa situation personnelle en club c’est qu’elle n’est pas claire. C’est tout simplement ça. Il ne va pas dire qu’il ne va pas prolonger s’il a dans sa tête un jour l’envie de prolonger, comme le fait de partir. Aujourd’hui, il est en fin de contrat », a t-il expliqué sur RMC, notamment pour Jean-Michel Larqué qui soutient que Mbappé ira au Real après sa fameuse lettre de juillet dernier. Une chose est sûre, le dossier Mbappé impacte désormais bien l'Equipe de France et cela ne va pas plaire à Didier Deschamps sur le long terme.

Les efforts du PSG plaisent à Mbappé

En attendant, ce sera priorité au terrain pour Kylian Mbappé, qui a l'énorme mérite de ne jamais être déstabilisé par ces questions sur son avenir, qui se situe entre Madrid et Paris. Car la saison a désormais bien débuté, et que ce soit sa dernière ou pas au PSG, il ambitionne d'enfin porter son équipe vers le sommet. Une ambition rendue possible par le mercato du PSG, qui a décidé de frapper très fort en écartant plusieurs stars majeures comme Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar et très prochainement Marco Verratti, pour mettre sur pied un effectif entièrement construit autour de Mbappé. Le média hispanique Telemundo affirme même que la saison que va connaitre le Paris SG sera déterminante en ce qui concerne son futur choix, car voir Paris sur le toit de l'Europe pourrait lui donner envie de rester encore un peu. De quoi semer un peu plus le doute dans l'esprit des suiveurs de ce dossier, alors que Mbappé est toujours annoncé du côté du Real dans les années à venir, mais ne reste jamais insensible aux énormes efforts effectuées par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour le conserver le plus longtemps possible.