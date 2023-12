PSG ‍: Mbappé, Real et Ancelotti, l’accord est total

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le visage du Real Madrid 2024 s'est dessiné avec la prolongation de Carlo Ancelotti. Dans l'optique de l'arrivée de Kylian Mbappé en Espagne l'été prochain, c'est vu par tout le monde comme une bonne nouvelle.

Le Real Madrid a réussi à surprendre tout le monde en annonçant la prolongation de contrat de Carlo Ancelotti. L’entraineur italien, très critiqué l’an passé après avoir perdu la Liga avec 10 points de retard sur le Barça, et la Ligue des Champions, en demi-finale face à Manchester City avec un lourd 4-0 au retour, a convaincu son président ces derniers mois. Car également, il y a eu aussi trois titres, avec la SuperCoupe d’Europe, la SuperCoupe d’Espagne, et la Coupe du Roi la saison passée. Resté aux commandes, le « Mister » fait des miracles avec une équipe diminuée par les blessures (Courtois, Alaba, Militao…) et les départs comme celui de Karim Benzema, mais peut compter sur un Jude Bellingham intouchable pour être toujours en course.

Carlo Ancelotti prolonge au Real Madrid jusqu'en 2026 https://t.co/lJy8Ffzv19 — Foot01.com (@Foot01_com) December 29, 2023

Sa réussite a convaincu Florentino Pérez de lui offrir un nouveau contrat, ce que « Don Carlo » a accepté sans broncher. Une vraie claque pour tout le Brésil, qui espérait voir Ancelotti s’asseoir sur le banc de la Seleçao en vue de la Copa America et de la Coupe du monde 2026. Il n’en sera donc rien, et l’Italien peut donc travailler sur l’avenir avec le Real Madrid. Et bien évidemment, si le mercato d’hiver sera important pour compléter l’effectif, il a été question de l’été 2024 dans les discussions pour sa prolongation.

Mbappé avait un faible pour Zidane...

Et selon Don Balon, tout a été mis au clair en ce qui concerne l’éventuelle arrivée de Kylian Mbappé. D’une part, Ancelotti a été prévenu que le Real Madrid ferait tout pour ramener un attaquant de cette classe, surtout gratuitement, en vue de la saison prochaine. De son côté, l’entraineur du club espagnol est persuadé de pouvoir trouver un schéma tactique permettant à tout le monde de s’entendre, avec le problème notoire de l’alignement de Vinicius Junior à gauche de l’attaque, au poste préféré du Français.

Et enfin, et ce n’est pas anodin, Kylian Mbappé n’a jamais caché qu’il appréciait les qualités de Carlo Ancelotti, et donc que ce choix ne freinait en rien l’arrivée du joueur du PSG. Bien sûr, ce dernier aurait rêvé de voir Zinedine Zidane revenir au Real et le conseiller chaque jour à l’entrainement, mais l’ancienne légende du Milan AC est un très bon entraineur, et connu pour être l’un des meilleurs gestionnaires d’un vestiaire au monde. Ce n’est donc pas un José Mourinho clivant qui va s’asseoir sur le banc de Santiago Bernabeu, et ce choix ne pourra obtenir que l’accord du clan Mbappé.