PSG ou Madrid, Kylian Mbappé doit répondre avant le 15 janvier

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

A désormais moins d'un mois de l'ouverture du mercato d'hiver, le dossier Kylian Mbappé remet le Real Madrid sous pression. Le PSG croit à une prolongation, ce qui incite Florentino Perez à fixer un premier ultimatum.

La situation contractuelle du numéro 7 parisien fait que forcément son nom revient quotidiennement dans les conversations. Kylian Mbappé, c'est de lui qu'il s'agit, entrera dans les six derniers mois de son contrat avec le PSG au moment même où sonneront les douze coups de minuit avant le passage à 2024. A partir de cette date, le champion du monde 2018 pourra négocier directement avec un éventuel autre club que Paris. Tandis que Nasser Al-Khelaifi espère toujours conserver celui qu'il est allé chercher à Monaco en 2017, le Real Madrid se dresse devant Paris. Ce mercredi, AS, le grand quotidien sportif espagnol, fait sa Une avec Kylian Mbappé et annonce que tout se jouera avant même la fin du mercato d'hiver.

Le 15 janvier, Mbappé doit répondre à Madrid

Journaliste pour AS, Manuel de Juan explique que Florentino Perez a été échaudé et choqué par l'échec des négociations avec le clan Mbappé en 2021. Et cette fois, le président du Real Madrid n'a pas l'intention de se faire mener en bateau pour le joueur de 24 ans. Pour cela, Perez a déjà un plan relativement simple, à savoir qu'il préviendra dès le 1er janvier Fayza Lamari, maman et représentante de Kylian Mbappé, qu'elle a deux semaines pour répondre à l'offre du Real Madrid. Si le 15 janvier 2024, Mbappé n'a pas donné son accord officiel aux Merengue, alors les discussions seront définitivement closes et Florentino Perez se tournera vers son autre joueur préféré, Erling Haaland. Car si du côté de Madrid, Mbappé est toujours la priorité numéro 1, on craint aussi que le PSG ait de gros atouts pour obtenir un accord afin de prolonger le contrat de l'actuel meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ces deux atouts sont simples et le média madrilène les dévoile.

Un record totalement fou à battre en Ligue 1

Le Paris Saint-Germain peut compter sur la motivation de Kylian Mbappé pour marquer l'histoire du football français. Et deux challenges peuvent inciter le troisième du Ballon d'Or 2023 à rester en Ligue 1 explique AS. Le premier est relativement simple, Mbappé est en mesure de réussir à gagner l'Euro 2024 et les Jeux Olympiques de Paris avec la France et en jouant avec un club français, ce qui serait évidemment énorme et peut le pousser vers le Ballon d'Or 2024. Ensuite, Kylian Mbappé rêverait de devenir le meilleur buteur de l'histoire du championnat de Ligue 1. Au sommet de ce classement, on trouve actuellement Delio Onnis, l'attaquant argentin qui a joué à Reims, Monaco, Tours et Toulon, et marqué 299 buts en Ligue 1 devançant largement Bernard Lacombe (255 buts) et Hervé Revelli (216 buts).

Pour le moment, Kylian Mbappé a signé 179 buts en Ligue 1 (16 avec Monaco et 163 avec le PSG), et l'idée de le voir marquer 120 buts de plus n'est pas saugrenue. Mais pour cela il va devoir prolonger avec Paris. C'est pour cela que le Real Madrid ne fait plus trop le malin concernant la signature de l'attaquant français, mais veut rapidement savoir si l'été 2024 sera marqué par la venue de Kylian Mbappé à Santiago-Bernabeu.