PSG ‍: Mbappé, tu ne lui parles pas de poste

Luis Enrique peut-il réellement changer de tactique juste avant le match décisif à Dortmund ? L'Espagnol en est capable mais il dément néanmoins avoir un projet spécial pour le positionnement de Kylian Mbappé au sein de l'attaque du PSG. é

Un débat d’un nouveau genre a été lancé au Paris SG alors que l’alchimie ne se fait clairement pas en attaque. Malgré des joueurs avec tout type de profil, des ailiers purs comme Barcola ou Dembélé, à des vrais 9 comme Gonçalo Ramos ainsi que des joueurs polyvalents comme Kolo-Muani ou Asensio, Luis Enrique ne parvient pas à trouver la bonne tactique. Ces derniers jours, il a ainsi été question de mettre Kylian Mbappé dans l’axe, en véritable avant-centre, afin qu’il soit le plus dangereux possible et le plus proche des zones de finition. Un poste qu’il n’apprécie guère puisqu’il avait, il n’y a pas si longtemps, réclamé un « pivot » en équipe de France pour ne pas avoir la responsabilité de diriger toute l’attaque.

Mbappé est libre, tant qu'il défend

Un constat qui est similaire au PSG, comme l’a reconnu Luis Enrique. En conférence de presse, l’entraineur parisien a expliqué que ce débat sur le poste de l’international français n’avait pas lieu d’être, tant son niveau et son talent lui permettaient d’être libre sur le front de l’attaque. A une condition. « Il a une liberté totale en attaque, il a un certain pré-requis en défense, mais en attaque il peut être sur une aile, entre les lignes, il a une totale liberté. On compense sa mobilité par le positionnement de ses coéquipiers. Il a joué le dernier match au Havre comme les précédents », a livré le technicien espagnol, qui met en avant le fait que le Paris SG ait joué à 10 contre Le Havre pour expliquer que Mbappé était bien plus central que d’habitude. Pas de quoi créer un débat donc, tant que le travail défensif est accompli. Et au niveau du pressing et du repli, le numéro 7 du PSG a montré sur les derniers matchs qu’il était aussi capable de se mettre au diapason dans ce qui était jusqu’à présent l’un de ses gros points faibles.