Kylian Mbappé a choisi de jouer au Real Madrid

Par Guillaume Conte

La décision était attendue... ou crainte. Kylian Mbappé a fait son choix et c'est celui de rejoindre le Real Madrid selon Bild. Attention toutefois, aucun accord n'a été trouvé.

Un grand média européen l’annonce, Kylian Mbappé a décidé d’évoluer la saison prochaine au Real Madrid, mettant fin à l’issue de cet exercice à son aventure au Paris Saint-Germain. Une douche froide qui était crainte dans l’entourage du président Nasser Al-Khelaïfi, qui semblait avoir perdu son optimisme affiché récemment au sujet de la prolongation de contrat de son attaquant vedette. Le journal allemand Bild annonce ainsi que le choix de Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid est fait, et qu’il compte profiter de cette décision pour négocier ouvertement avec le géant madrilène.

Le Real Madrid doit doubler son offre pour Mbappé

Une annonce qui n’enlève toutefois absolument pas tous les espoirs du Paris SG. Car dans ses révélations, le journal allemand assure que Mbappé compte bien forcer Florentino Pérez à mettre la main à la poche comme jamais, en réclamant un salaire de 70 millions d’euros. Soit le double de ce que le Real Madrid lui propose, alors que le président espagnol a laissé entendre dans la presse ces dernières semaines qu’il ne se saignerait pas pour recruter l’attaquant français. La différence financière est donc importante, et empêche pour le moment tout accord d’être scellé. Surtout qu’une grosse prime à la signature est également demandée, certainement proche des 80 à 100 millions d’euros auxquels Kylian Mbappé a décidé de renoncer comme prime de fidélité lors de son bras de fer de l’été dernier.

Il reste désormais à savoir si cette tendance va se confirmer, et si les discussions toujours en cours entre Mbappé et le Real Madrid vont déboucher sur un accord financier malgré l’énorme accord entre ce que propose la Casa Blanca, et ce que veut le joueur du PSG. C’est en tout cas pour le moment la mère du kid de Bondy, Fayza Lamari, qui mène les négociations avec une poigne de fer, sachant que l’international tricolore souhaite un salaire record mais aussi la gestion de la totalité de ses droits à l’image, ce que le Real Madrid n’a jamais donné à un seul joueur, y compris à Cristiano Ronaldo.