PSG ‍: Mbappé blessé, Didier Deschamps confirme ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé n'a pas joué contre l'Allemagne, et ce n'était pas un choix tactique. L'attaquant du PSG est blessé, et son club va forcément trembler à l'approche de la Ligue des Champions.

Même pour un match amical, il est rare de voir Kylian Mbappé ne pas être titulaire ou entrer un jeu à un moment avec l’équipe de France. Surtout contre un adversaire de prestige comme l’Allemagne, et encore plus quand les Bleus se retrouvent rapidement menés et sans solution offensive. Mais malgré de nombreux plans des caméramans sur lui, l’attaquant du PSG est resté pendant tout le match sur le banc de touche à Dortmund, ne venant pas en aide à une ligne offensive qui aurait bien eu besoin de sa pointe de vitesse et de son sens du but. L’explication est tombée après le match, puisque Didier Deschamps a assuré qu’un problème physique avait tout simplement empêché Kylian Mbappé d’être disponible. « Kylian a eu un problème au tendon rotulien qui le gêne. S'il ne pouvait pas débuter, ce n'était pas pour le faire rentrer », a précisé le sélectionneur national, qui avait pourtant vu l’ancien monégasque jouer et s’entrainer normalement ces derniers jours lors des séances publiques.

La Ligue des Champions arrive très vite

Malgré la réduction du score en fin de match, les Bleus s'inclinent en Allemagne.



🔜 RDV le 13 octobre face aux Pays-Bas 🇳🇱 avec le retour des Qualifications à l’Euro 2024 !



🇩🇪2-1🇫🇷 | #ALLFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/MpgghlSaEs — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 12, 2023

Une preuve en tout cas que l’équipe de France a tout un autre visage quand Kylian Mbappé n’est pas sur le terrain. Et c’est le même cas pour le PSG qui a connu un début de saison très difficile avec deux nuls contre Lorient et Toulouse quand était encore en froid avec sa direction, ou tout juste sur le retour. Depuis, Paris roule sur ses adversaires mais il sera forcément décisif pour le club de la capitale d’en savoir plus sur l’état de santé de son joueur vedette. Notamment parce que la Ligue des Champions va reprendre ses droits dans une semaine, avec un match très attendu face au Borussia Dortmund.