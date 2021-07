PSG : Mbappé agacé par la tactique du Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé attend toujours un signe du Real Madrid au mercato.

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours en stand-by. Libre dans un an, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de prolonger en faveur du club francilien pour le moment. L’ancien Monégasque n’ira pas au clash pour partir cet été, mais il attend tout de même un signe du Real Madrid pour rallier l’Espagne au mercato. Selon les informations obtenues par le journal AS ce vendredi, Kylian Mbappé commence doucement à perdre patience devant la position du Real Madrid, qui laisse trainer le dossier en espérant que Mbappé refuse de prolonger en faveur du PSG afin de faire baisser au maximum le prix d’un potentiel transfert. Une stratégie qui a tendance à mettre Kylian Mbappé sur les nerfs en ce mois de juillet…

Après avoir vécu un Euro difficile à titre collectif avec l’Equipe de France mais également au niveau individuel avec un bilan famélique d’une passe décisive et zéro but, Kylian Mbappé aimerait être fixé le plus vite possible sur son avenir. Cette volonté est toutefois incompatible avec la stratégie du Real Madrid, qui avait utilisé le même stratagème pour s’offrir Eden Hazard en provenance de Chelsea il y a de cela deux ans, en attendant patiemment que les Blues se rebutent devant le refus de prolonger du Belge. Par la suite, le Real Madrid avait réussi à faire baisser le prix d’Eden Hazard à 100 ME, à un an de la fin de son contrat à Londres. En ce qui concerne Kylian Mbappé, le président madrilène Florentino Pérez adopte la même stratégie. Et pour l’instant, tout se déroule comme prévu puisque le n°7 du PSG refuse de prolonger. Reste maintenant à voir à quel moment le Real Madrid dégainera son offre, et quelle sera la somme proposée par les Merengue.