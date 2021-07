PSG : Le Qatar prépare une offre incroyable pour Mbappé

Dans : PSG.

En attendant la fin de ses vacances et son retour au Camp des Loges pour préparer la saison 2021-2022, Kylian Mbappé est bien évidemment toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain.

La question de son avenir va tout de même inévitablement se poser à son retour, car Nasser Al-Khelaïfi n’a pas envie que la saison débute sans avoir quelques certitudes. Mais impossible de ne pas reconnaitre que Kylian Mbappé est en position de force. Toutefois, le PSG a toujours des arguments. Il en a déjà présenté quelques-uns, comme sa capacité à être deux années de suite dans le dernier carré de la Ligue des Champions, ce qui n’est pas rien. Sa faculté à attirer des joueurs de haut niveau pour améliorer l’équipe, et Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum ou Hakimi en font partie. Sans oublier la dimension économique. C’est là-dessus que Marca se penche, et révèle qu’une énorme offre financière est en préparation du côté du PSG pour séduire Mbappé et l’inciter à prolonger.

Le journal espagnol annonce que le Qatar est prêt à mettre l’international français au même niveau salarial que Neymar, histoire de lui faire comprendre qu’il est lui aussi devenu une star internationale. L’inquiétude de voir la saison débuter avec un Mbappé toujours aussi silencieux et indécis est donc réelle à Doha, où on estime qu’un contrat sur mesure avec de nombreux avantages, pourrait faire pencher la balance. Surtout que le Real Madrid ne compte pas venir marcher sur les plate-bandes du PSG cet été, de peur de froisser les dirigeants parisiens. Un temps d’avance donc, que Paris et Nasser Al-Khelaïfi comptent bien utiliser pour faire l’offre qui convient à Kylian Mbappé. Et envoyer ainsi un énorme message à l’Europe si jamais, après Neymar, le prodige français venait aussi à prolonger au Paris SG.