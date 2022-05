Kylian Mbappé, l'Espagne lui crache déjà dessus

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

L'attitude et le silence de Kylian Mbappé crispent de plus en plus en Espagne. Dans les médias comme sur les réseaux sociaux, on craint que l'attaquant du PSG ne fasse faux bond au Real Madrid, là où sa signature est attendue depuis des semaines.

Le Real Madrid, le PSG, l'Espagne, la France et peut-être même une grande partie de l'Europe est suspendue aux lèvres de Kylian Mbappé. Le jeune prodige français n'a pas encore donné sa décision concernant son futur mais cela ne saurait tarder. Le couperet risque même de tomber ce week-end avec des paroles qui vont enchanter les uns et attrister les autres, en fonction du côté des Pyrénées où on se situe. En Espagne, alors que la signature de Kylian Mbappé semblait aller de soi, on commence à se poser des questions voire à intégrer l'hypothèse contraire et cela fait de Mbappé une cible sur les réseaux sociaux et chez certains journalistes qui se faisaient un plaisir d'affûter leurs critiques contre le Paris Saint-Germain.

L'énervement gagne l'Espagne, la déception arrive t-elle ?

Mbappé me estás tocando los cojones y me estás jodiendo la vida. — Ibai (@IbaiLlanos) May 19, 2022

Les dernières réactions sont sans équivoque. Kylian Mbappé pourrait poser un lapin au Real Madrid et cela ne plaît pas du tout en Espagne. Le streamer basque Ibai Llanos est un grand fan du Real. Très suivi en Espagne, il a posté un message explicite sur Twitter, enchaînant des réactions nombreuses dans le même sens. « Mbappé, tu me bai*** et tu bousilles ma vie », a t-il écrit. Un message apprécié par plus de 87 000 personnes et accompagné des réponses suivantes. « Je vais me suicider s'il ne vient pas » , « Si Mbappé ne signe pas à Madrid, il deviendra automatiquement un ennemi du madridismo », entre autres.

Son de cloche similaire dans la célèbre émission footballistique ibère El Chiringuito. Tandis que le présentateur Josep Pedrerol se montrait pessimiste sur l'arrivée de Mbappé au Real, le rédacteur en chef de la section Real Madrid pour AS avait des mots très durs contre le Français. « Qu’il reste à Paris pour voir le Real remporter sa 14e sans lui. SANS LUI ! SANS LUI ! Car sur le terrain, il y a Benzema, Modric, Vinicius, Rodrygo… Et toi, dans les loges ! Très riche comme l’oncle Gilito mais sans aucune ligue des champions. Nous, nous en avons 14 ! », a t-il indiqué dans un état de fureur. Une réaction qui tranche avec l'optimisme d'il y a quelques semaines encore en Espagne, symbole peut-être du dernier retournement dans ce dossier complexe.