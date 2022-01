PSG : Haaland, Hazard, Bale, Mbappé dicte sa loi au Real

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Pas encore officiellement au Real Madrid, Kylian Mbappé se montre déjà actif au sein de son futur club. Le jeune prodige veut incarner l'attaque madrilène dans le futur mais pas avec n'importe qui. Le ménage s'annonce au Real.

Kylian Mbappé a toujours su ce qu'il voulait être, ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait avoir. La carrière du jeune prodige français s'est organisée selon l'objectif de le placer tout en haut sur la planète football. Bondy, l'AS Monaco, le PSG, les Bleus, les buts, peu de fausses notes pour un Mbappé qui a parfaitement su s'adapter partout. La prochaine étape de ce plan semble s'appeler Real Madrid. En juin prochain, le Français partira sans doute libre pour le club madrilène, écrire un chapitre crucial pour son destin doré et personne ne devra gêner ses plans.

Kylian Mbappé a transmis sa liste noire à Florentino Perez

Selon le quotidien espagnol El Nacional, Mbappé est déjà en pleine négociation avec son futur président concernant l'aspect sportif de leur collaboration. Clairement, le joueur compte bien être la star du Real, la seule star. En effet, selon les journalistes espagnols, il s'oppose au recrutement de l'autre jeune prodige, Erling Braut Haaland. Le Français ne veut pas partager la vedette avec le Norvégien chez les Merengues et, en plus, cette venue viendrait menacer Karim Benzema. Les deux joueurs français s'entendent bien, surtout depuis le retour de Benzema en Bleus et Mbappé compte bien s'associer à lui. Ensuite, le jeune homme veut aussi que la Maison Blanche se débarrasse de quelques éléments, notamment Eden Hazard. Le Belge porte le numéro 7 et il est le joueur le mieux rémunéré du vestiaire. Deux éléments qui déplaisent à Mbappé. Gareth Bale non plus n'est pas désiré par le Français mais là, pas de soucis, le contrat du Gallois ne sera pas renouvelé à l'échéance de juin 2022. Enfin, le plus gros débat est sur Vinicius Jr. Le Brésilien joue à la gauche de l'attaque madrilène, soit le poste convoité par Mbappé et ce dernier ne compte pas faire faveur à l'Auriverde de cette position sur le terrain.

Mbappe or Haaland. Your team can only sign one. Who are you going for ✍️🤔 pic.twitter.com/XQCDkv505R — ESPN FC (@ESPNFC) January 6, 2022

