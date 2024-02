Mbappé quitte le PSG, Arsenal a son mot à dire ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé va quitter le Paris SG en fin de saison. Probablement pour le Real Madrid même si, tant qu'il n'y a rien d'officiel, Arsenal compte bien avoir son mot à dire.

Les choses sont enfin claires concernant Kylian Mbappé. En dépit de l’absence de confirmation officielle, l’attaquant français va quitter le PSG à l’issue de la saison, et il a comme promis signifié cette décision à son président Nasser Al-Khelaïfi en premier lieu. C’est une explosion de joie à Madrid, qui est déjà en train de faire les préparatifs pour sa présentation cet été, tant le Real représente son club de rêve depuis fort longtemps. Mais pour le moment, et là aussi les choses sont claires, il n’y a absolument aucune confirmation que l’accord définitif a été trouvé entre Mbappé et le géant espagnol. Son salaire pose question, tout comme le droit à l’image ou la participation ou non aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

🗣️ "When there's a player of that calibre we always have to be in the conversation"



Mikel Arteta discusses the future of Kylian Mbappé after the player announced he'd be leaving Paris Saint-Germain 🗼 pic.twitter.com/pxCCopRPmN — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 16, 2024

Autant de points à discuter qui laissent de l’espoir aux autres formations européennes, surtout quand on connait le tempérament musclé du clan Mbappé. Ainsi, en Premier League, même si on sait très bien que le Real Madrid tien la corde, l’espoir est toujours là. C’est le cas à Arsenal, dont le manager Mikel Arteta a refusé de balayer la piste menant au champion du monde 2018. Pour l’entraineur espagnol, une telle éventualité ne se refuse pas, et cela vaut le coup de tenter sa chance.

Arsenal refuse de s'avouer vaincu

« Quand un joueur de ce calibre est disponible, on doit toujours être dans la conversation, mais comme vous le dites, il semblerait que ce dossier prenne une autre direction », a livré Mikel Arteta, ancien joueur du PSG et qui rêverait bien évidemment de faire signer Kyliann Mbappé. Le club londonien a les moyens financiers de lui proposer un énorme salaire, peut-être même au-dessus de l’offre revue à la baisse du Real Madrid, et les supporters des Gunners pensent tout haut à celui qui pourrait être le successeur de Thierry Henry dans leur coeur. Mais Arteta l’a bien compris, il ne semble pas, à l’heure actuelle, que l’ancien monégasque se tourne vers la Premier League malgré son admiration pour ce championnat. Le Real Madrid est sa priorité, et s’il compte bien accepter une grosse baisse de salaire pour quitter le Paris SG, c’est bien uniquement pour rejoindre la Maison Blanche.