Mbappé signe cette semaine à Madrid, il affôle l'Espagne

Par Claude Dautel

En France, le dossier Kylian Mbappé est totalement à l'arrêt, du moins médiatiquement, mais en Espagne la tension est toujours extrême autour de l'avenir de l'attaquant du PSG. Persuadé que Mbappé va signer au Real Madrid, un journaliste est même très précis dans ses annonces.

Après le coup de chaud du mois de juin, et son intervention pour confirmer qu’il avait prévenu le PSG qu’il ne validait pas son option pour prolonger d’une saison, Kylian Mbappé a disparu des radars. Ses rares apparitions, la star de football français les fait via les réseaux sociaux et la plus récente était en direct de Miami où de nombreux joueurs se retrouvent désormais l’été. Si le meilleur buteur de Ligue 1 se prélasse à la plage, dans les coulisses cela s’agite énormément, car la situation est claire, s’il refuse de prolonger à Paris, le club voudra le vendre cet été. De l’autre côté des Pyrénées, on ne doute plus vraiment de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, reste seulement à savoir si ce sera en 2023 ou en 2024. Et, un journaliste français vivant en Espagne a lui déjà des réponses à toutes ces questions.

François Gallardo en est convaincu, un accord a déjà été trouvé entre Florentino Perez et Fayza Lamari, la maman et représentante de Kylian Mbappé, et cette dernière sera cette semaine à Madrid pour boucler l’opération. « Le 6 ou le 7 juillet, vous, les Madridistas, allez avoir une GRANDE JOIE. Kylian Mbappé deviendra un joueur du Real Madrid et réalisera son rêve. Il reste très peu de temps ! Soyez très calme et écoutez-moi », précise même celui qui a été régulièrement invité sur le plateau d’El Chiringuito, qui va plus loin en indiquant que le vice-champion du monde 2022 sera officiellement présenté le 22 juillet prochain à Bernabeu : « Le PSG va être le premier à communiquer et dès qu'ils le feront, le Real Madrid arrivera. Ça va être comme ça, ça va se passer d'ici au 7 juillet. Et puis, tout le reste suivra, la visite médicale et le 22 juillet, la présentation au Bernabeu. » Des précisions qui sont forcément troublantes, même si pour l'instant tout cela relève tout de même de la boule de cristal. Quoi que dise François Gallardo, pour l'instant Kylian Mbappé est très clair, il jouera au PSG la saison prochaine. Une position ferme, mais qui est cependant relative puisque l'Emir a demandé à Nasser Al-Khelaifi de vendre la star achetée 180 millions à Monaco si aucune prolongation n'est signée.

Tout comme l'a fait PSG Community il y a deux semaines en dévoilant un deal signé à hauteur de 250 millions d'euros, le journaliste espagnol n'affiche aucun doute sur le transfert de Kylian Mbappé, selon eux le numéro 7 parisien sera un joueur du Real Madrid. François Gallardo ne s'embarrasse pas des détails financiers de l'opération, précisant que le clan Mbappé et Florentino Perez avaient déjà négocié et finalisé de très nombreux détails depuis quelques mois. Une confiance absolue qui peut cependant être vite calmée, puisque d'autres rumeurs vont dans le sens inverse et évoquent une prolongation à venir pour Kylian Mbappé au PSG. Quoi qu'il en soit, François Gallardo sait que la semaine sera décisive pour le joueur parisien, et encore plus pour lui.