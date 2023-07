Mbappé et Madrid, réunion au sommet anonncée

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

L'incertitude plane toujours sur l'avenir de Kylian Mbappé au PSG. Sans prolongation de contrat, le Français sera transféré le plus vite possible. Une aubaine pour lui selon la presse espagnole même s'il espère que le Real facilite les choses.

Après une première bataille gagnée en 2022, le feuilleton Mbappé ne tourne pas dans le bon sens pour le PSG. L'attaquant français ne veut pas prolonger son contrat au-delà de 2024 et il se rapproche peu à peu du Real Madrid. Cela pourrait devenir une réalité dès cet été si le club madrilène donne suffisamment d'argent aux Parisiens. Le PSG en attend entre 150 et 200 millions d'euros. Un prix élevé auquel il faut rajouter une forte prime à la signature réclamée par Mbappé. De quoi bloquer le dossier et peut-être contribuer au départ du joueur l'été prochain, mais libre cette fois. Un scénario inacceptable pour le PSG et sans doute pour la plupart de ses supporters.

Mbappé demande un entretien avec Florentino Perez

Kylian Mbappé pourrait donc vite passer pour le méchant de l'histoire, le joueur qui quitte son club sans le moindre sentiment à son égard étant souvent considéré comme un traitre à la patrie. Une chose que ne veut pas Mbappé, très attaché à son image dans l'Hexagone. Selon le média espagnol Defensacentral, le Français n'aime pas la tournure des évènements et demande désormais à Florentino Perez d'agir. Et cette source affirme que les deux hommes vont se rencontrer prochainement afin d'arranger son transfert financièrement, mais également pour ce qui concerne la communication qui va être faite autour de cette opération. L'attaquant parisien le sait, son départ à Madrid sera l'événement de l'été s'il se réalise, et il ne faudrait pas que sa popularité en subisse des conséquences négatives. Rien de tel qu'une bonne réunion en face à face pour régler les problèmes.

« Mbappé est de plus en plus conscient des difficultés qu'il rencontre pour finaliser son départ du Paris Saint-Germain, percevoir les primes de transfert et éviter que son image ne soit écornée dans son pays natal. Pour cette raison, l'attaquant français souhaite avoir une conversation personnelle avec Florentino Perez, prêt à lui demander la faveur la plus importante de sa carrière : l'emmener au Real Madrid le plus tôt possible et l'aider à gérer à la fois l'opération et le récit de son départ. L'objectif de Mbappé est d'éviter de grosses pertes financières par rapport à son contrat actuel et, en même temps, d'éviter d'être considéré comme le « méchant » à Paris. Cette inquiétude l'a amené à croire fermement que Florentino Perez pourrait être la clé pour résoudre ses dilemmes », indique Defensacentral. Signer au Real en évitant de créer de nouvelles polémiques en France comme en Espagne, tel est désormais l'objectif visé par Kylian Mbappé.

La Liga compte sur Mbappé

Du côté espagnol, la presse fait évidemment ses grands titres sur ce sujet, conscient que la venue de Kylian Mbappé à Madrid mettra de nouveau la totalité des projecteurs sur la Liga. L'opération dépasse donc le simple transfert d'un joueur, car le vice-champion du monde est considéré dorénavant comme le nouveau Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo et forcément Florentino Perez ferait le bonheur de Javier Tebas en allant prendre au PSG le prodige tricolore. L'été sera chaud, et pas uniqument du côté de Miami où Mbappé se repose actuellement après une très très longue saison.