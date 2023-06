Mbappé et le PSG c'est fini, le Real lâche 250 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a accepté de négocier avec le Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé. L'accord a été immédiatement trouvé pour la somme de 200 millions d'euros minimum.

Tremblement de terre au Paris SG et dans toute l’Europe du football. Le PSG et le Real Madrid ont très rapidement négocié ces derniers jours pour le transfert de Kylian Mbappé, dont les propos et sa lettre d’intention de ne pas prolonger à Paris ont fortement déplu à Doha. Résultat, les discussions ont débouché sur un accord trouvé ce jeudi soir entre les propriétaires qataris du PSG et Florentino Pérez. Les termes principaux pour un transfert de 250 millions d’euros, dont 50 millions d’euros de bonus éventuels, ont été ficelés. A un an de la fin de son contrat, Mbappé avait mis un grand coup de pied dans la fourmilière en annonçant qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son contrat avec le PSG, qui prend fin à l’été 2024.

Le Real Madrid snobé, puis invité à négocier

Résultat, l’Emir du Qatar avait proposé son attaquant à plusieurs clubs anglais, ne voulant pas faire l’honneur de le vendre au Real Madrid. Pour le clan Mbappé, c’était la Maison Blanche ou rien, et les deux clubs ont fini par entrer en négociations. Le départ de Karim Benzema, pas forcément prévu à la base, a aussi forcé la main à la formation espagnole, qui a déjà frappé fort lors de ce mercato en recrutant Jude Bellingham, mais assurant pourtant qu’il n’y aurait plus d’autres recrues.

🚨🚨🚨EXCLU @PSGCOMMUNITY_



Kylian Mbappé et le PSG, c’est TERMINÉ! ❌



L’attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L’Émir et Florentino Perez se sont mis d’accord pour un transfert de 250M€ (dont 50M€ de bonus).



Toutes les infos exclusives: https://t.co/fTyJEHSpRx ◀️ pic.twitter.com/qWbTkvA5LG — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 22, 2023

Kylian Mbappé devrait néanmoins être un joueur du Real Madrid la saison prochaine, affirme PSG Community. Pour le site spécialisé, les discussions entre les deux clubs qui ont eu lieu mercredi, se sont poursuivies très rapidement ce jeudi. Avec l'Emir du Qatar directement impliqué, ce qui accélère forcément les choses. La vente sèche de 200 millions d’euros permettra le transfert du champion du monde 2018 vers le Real, avec 50 millions d’euros supplémentaires d’atteignables en bonus, selon le nombre de matchs joués et un éventuel futur Ballon d’Or. Le prix est dantesque, mais la perte pour Paris serait incroyable sur le plan sportif, quelques semaines après le départ de Lionel Messi. Ce dernier avait conseillé à l’attaquant français de partir au plus vite du PSG s’il voulait grandir et gagner des titres majeurs, il faut croire que l’Argentin a été écouté, même si c’est surtout le changement de stratégie des dirigeants parisiens qui a tout bouleversé. La porte des discussions avec le Real Madrid a été pendant longtemps fermée à double tour. Mais dès son ouverture, Florentino Pérez s’est engouffré dedans pour conclure le transfert du siècle.