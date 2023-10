Mbappé refuse toujours de prolonger, le Qatar s'inquiète

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Les mois passent et Kylian Mbappé se rapproche de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain. L'ambiance se tend du côté des dirigeants qataris du PSG.

Le retour de Kylian Mbappé dans le groupe de Luis Enrique avait fait l’objet d’une communication officielle du Paris Saint-Germain le dimanche 13 août. L’attaquant français, envoyé dans le loft, a réintégré son équipe sans que l’on sache réellement comment tout s’est arrangé. Nasser Al-Khelaifi avait été très clair quelques semaines auparavant, soit Mbappé prolongeait son contrat, soit il validait un transfert au Real Madrid ou ailleurs, l’Arabie Saoudite ayant été évoquée comme un point de chute possible.

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a ni prolongé, ni quitté Paris, et on évoque désormais la possibilité qu’il ait accepté de ne pas toucher d’énormes bonus financiers en échange de sa sortie du loft. Cependant, dès le 1ᵉʳ janvier prochain, Kylian Mbappé entrera dans les six derniers mois de son engagement et il pourra donc faire son choix. Et à priori cela ne sera pas de rester encore plus longtemps en Ligue 1 et au PSG. C’est ce qu’a affirmé, lors d’une émission sur Twitch, Mario Cortegana, correspondant de The Athletic en Espagne et considéré comme une source sérieuse.

Mbappé ne pense pas prolonger au PSG

Du côté du Real Madrid, le cas Mbappé provoque toujours un énorme intérêt, et chaque semaine qui rapproche du mercato d’hiver, et de l’ouverture de la fenêtre pour le contrat de Kylian Mbappé fait monter la tension. Pour Mario Cortegana, Florentino Perez dort tranquille, le président des Merengue étant désormais convaincu que le joueur français ne lui fera pas un coup tordu comme en 2022. Le journaliste précise que dans les bureaux du Paris Saint-Germain, on commence à admettre que Mbappé partira en fin de saison, Nasser Al-Khelaifi n’ayant plus réellement un seul argument pour inverser la tendance, contrairement à cet été où il pouvait décider de laisser sa star dans les tribunes alors que l’Euro 2022 et les JO de Paris se profilent.

Le journaliste de The Athletic révèle que ses sources au Paris Saint-Germain confirment que les dirigeants qataris abandonnent peu à peu l'espoir d'un nouveau miracle que serait la prolongation de Kylian Mbappé. Bien évidemment, Nasser Al-Khelaifi et d'une discrétion totale depuis la fameuse conférence de presse de présentation de Luis Enrique durant laquelle il avait tiré à boulets rouges sur Mbappé, mais le président du PSG doit probablement réfléchir à faire l'ultime offre qui pourrait tout changer. A Madrid, on n'a visiblement pas cette crainte.