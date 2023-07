Mbappé Melon d'Or du peuple, un terrible sondage

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Prodige du football français, superstar du PSG et de l'équipe de France, Kylian Mbappé reste un phénomène qui passionne les foules. Mais l'opinion des Français à son égard commence doucement mais invariablement à baisser.

Longtemps considéré comme un maître de la communication en raison de ses prises de parole maitrisées et ambitieuses qui s’associaient parfaitement à ses actions sur le terrain, Kylian Mbappé joue à un jeu dangereux ces dernières semaines. Sa volonté de mettre le PSG au pied du mur au sujet de son avenir a réussi à tendre son club, qui communique désormais publiquement et également en sous-main pour faire valoir son point de vue. Les supporters se retrouvent donc partagés entre leur amour pour le club, et celui pour Kylian Mbappé qui a toujours juré fidélité, mais semble prêt à faire le grand saut pour rejoindre le Real Madrid, dès cet été ou bien le suivant pour zéro euro.

Mbappé, sa communication lui joue des tours

Cette tension entre l’international français et son club se ressent en tout cas de l’extérieur, et cela joue sur son image. Selon un sondage Odoxa commandé par RTL et Winamax, la réputation de Kylian Mbappé s’est dégradée ces derniers mois, notamment en raison de sa communication et de ses prises de parole sur les sujets de société qui ont pu ne pas passer.

🎥 L’accueil reçu par Kylian Mbappe à son arrivée à Jebalè. 😍🇫🇷🇨🇲 pic.twitter.com/ameGapn3Uf — AllezLesLions (@AllezLesLions) July 8, 2023

Résultat, son image de joueur sympathique aux yeux des Français a baissé de 10 points, pour tomber à 70 % ce dimanche contre 80 % en 2019 par exemple. Le fait d’être un sportif reconnu n’a pourtant pas empêché des Tony Parker ou des Teddy Riner de frôler les 90 % d’opinion favorable, chiffre dont KM7 s’éloigne donc avec désormais 63 % d’opinion favorable au sujet du footballeur.

Le manque d'humilité de Mbappé pointé du doigt

Mais surtout, sa faculté à afficher son assurance qui passait auparavant pour de l’ambition, lui joue désormais des tours. En 2019, les Français mettaient en avant son humilité à 66 %. Un score qui est passé à 57 % en 2021. Et désormais, deux ans plus tard, ils ne sont que 45 % des Français interrogés à le trouver humble. Son discours critique envers le PSG, mais aussi sa faculté à intervenir sur les sujets de société comme la mort du jeune Nahel avant d’appeler au calme après les nuits d’émeute, n’ont pas forcément été compris par les personnes interrogées dans ce sondage. Un manque d’humilité qui revient en tout cas régulièrement dans les critiques à l’encontre de Kylian Mbappé, qui reste un personnage très apprécié en France, mais dont la cote descend tout de même régulièrement désormais depuis son explosion en 2018.