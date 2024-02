Le PSG a supplié Mbappé, ça a marché ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le mois de janvier s'est écoulé et Kylian Mbappé n'a rien laissé transparaitre sur son éventuel futur club. La décision ne devrait pas tarder à tomber, mais le PSG a vu son désir être respecté.

Prolongera ou partira ? Le feuilleton Kylian Mbappé continue d’être discuté entre la France et l’Espagne, mais au moins, le PSG n’a pas eu à dissiper des rumeurs sur un départ au mois de janvier de son joueur. De l’avis général, il était impossible de voir l’attaquant parisien quitter le club en cours de saison, mais Nasser Al-Khelaïfi a tout de même préféré assurer en demandant à son numéro 7 de ne pas livrer son verdict sur son avenir pendant le mois de janvier. Le but était simple : une annonce de Mbappé dévoilant son envie de partir du PSG aurait pu mettre le feu, et lancer une vindicte à son encontre pour qu’il quitte le club avec effet immédiat, sachant que le mercato était encore ouvert.

Le PSG rêve de voir Mbappé prendre son temps

La question ne s’est pas posée, et les propriétaires qataris en sont ravis, même s’ils savent bien que les chances de voir Mbappé partir en fin de saison sont importantes. Mais selon Marca, la volonté des dirigeants parisiens a été respectée, et permet ainsi de poursuivre la saison dans la sérénité, ce qui n’était pas forcément gagné quand on se souvient que le kid de Bondy a débuté l’exercice dans un loft, se retrouvant forcé de zapper la tournée en Asie et manquant les premières rencontres de l’été.

Désormais, Kylian Mbappé ne devrait plus attendre longtemps avant de donner son verdict, lui qui a toujours dit qu’il ferait son annonce dès que sa décision serait prise. Pour la presse espagnole, et L’Equipe ne contredit pas cette version, l’idée est désormais de faire la déclaration sur son avenir dans les prochains jours, avant le 14 février et la date du 1/8e de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Même si rien ne semble peser sur les épaules de l’attaquant français, une telle annonce le soulagerait d’un poids et lui permettrait soit de terminer libéré au PSG, soit de repartir à 2000 % concentré sur la fin de la saison et le projet sportif parisien.

En revanche, il y a un désir que Nasser Al-Khelaïfi risque de ne pas voir être respecté. Le président du PSG espérait que Kylian Mbappé fasse durer le suspense encore plusieurs mois, ne serait-ce que pour faciliter les négociations sur les droits TV. Ce n’est pas un élément que le champion du monde 2018 devrait prendre en compte, même s’il sait que la Ligue 1 va perdre énormément de valeur en cas de départ le concernant. Un an après Messi, Neymar et Sergio Ramos, voir Kylian Mbappé s’en aller représenterait en effet un terrible coup dur pour le championnat de France au niveau de sa renommée internationale.