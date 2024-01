Mbappé, le Qatar prépare l'offre qui va révolutionner le football

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le dossier Kylian Mbappé n'avance pas du moins officiellement, mais du côté de Doha, l'Emir du Qatar ne s'avoue pas du tout vaincu. Une ultime offre devrait être transmise au clan Mbappé et cette fois, ce sera la dernière.

L'annonce faite samedi soir par Xavi concernant son départ du FC Barcelone en fin de saison a détourné les regards du cas Mbappé, mais il n'empêche que la situation contractuelle de l'attaquant français du Paris Saint-Germain suscite forcément un énorme intérêt, la venue possible du champion du monde 2018 au Real Madrid semblant se profiler au fil des semaines. Tandis que la date fixée par Florentino Perez pour avoir une réponse de Kylian Mbappé est passée, et que le joueur tricolore a multiplié les petites phrases dans plusieurs apparitions très calculées dans la presse, du côté de Doha on n'est pas du tout resté passif.

Le Qatar se donne 10 jours pour relancer Mbappé

L'Emir du Qatar n'est pas du genre à voir partir Kylian Mbappé sans rien faire et en laissant le Real Madrid tirer les ficelles. Et ce dimanche, le compte spécialisé @PSGInside_Actu fait des révélations à ses milliers de followers concernant l'attitude du PSG dans les jours qui viennent. « Les dix prochains jours, vont être déterminants pour la suite. Le Paris Saint-Germain transmettra une dernière offre. Du jamais vu en France et ça sera la dernière, ça sera à prendre ou à laisser. Deux contrats lui seront proposés : Deux ans + 1 année en option et le deuxième sera un contrat de quatre ans. Mais à la date du vendredi 26 janvier (date des dernières informations), le joueur n'a donné son accord à aucun club. Certaines rumeurs disent que le joueur annoncera sa décision début février, pour ma part, il y a fort à parier qu'il attendra, la fin de parcours du PSG en ligue des champions ou la victoire », précise l'insider parisien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Il est vrai que depuis le début du mois de janvier, date qui permet à Kylian Mbappé de négocier avec d'autres clubs que le PSG, plusieurs journalistes ont affirmé que le Kid de Bondy avait définitivement choisi de rejoindre le Real Madrid librement la saison prochaine. Mais rien n'est clair et ne l'a jamais été dans le dossier Mbappé, plusieurs fois son départ avaient été annoncés par des médias les saisons précédentes, et à chaque fois Nasser Al-Khelaifi et le Paris Saint-Germain avaient réussi à inverser la tendance. Il est certain que si le Qatar décidé de faire une offre totalement folle, alors tout est possible, y compris une nouvelle prolongation du meilleur buteur de l'histoire des champions. En attendant, c'est Kylian Mbappé, et personne d'autre, qui est le maître du temps dans cette opération, et qui pourra décider quand s'arrêtera le feuilleton.