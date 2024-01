Xavi annonce son départ du FC Barcelone

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Xavi a annoncé son départ du FC Barcelone à l'issue de la saison, dans un message qui démontre sa grande lassitude et son incapacité à faire mieux avec le Barça.

La défaite à domicile face à Villarreal semble avoir plombé les espoirs de titre du FC Barcelone. Malgré les grands espoirs liés à sa nomination et le titre acquis la saison passée, le club catalan va devoir se trouver un nouvel entraineur la saison prochaine. Ces derniers temps, Xavi avait laissé entendre qu’il serait remplacé s’il ne remplissait pas ses objectifs. Le technicien espagnol n’a pas laissé le temps à ses dirigeants de se poser la question et et annoncé ce samedi soir, dans la foulée de la défaite 5-3 à domicile face à Villarreal, qu’il arrêterait en fin de saison.

« Je ne veux que le meilleur pour ce club et je pense qu’il vaut mieux que je parte. Nous avons atteint un point de non retour. Le club a besoin de changement. Ma décision peut améliorer la situation. Je me sens comme le plus gros responsable. J’ai pris ma décisions depuis des jours. Je suis libéré », a livré Xavi, qui va donc tenter de finir la saison du mieux possible, avec encore de gros objectifs en Liga et surtout en Ligue des Champions. Mais la suite se fera sans le milieu de terrain légendaire du club blaugrana.