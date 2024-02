Mbappé insulté en France, Madrid l'attend avec amour

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a été copieusement sifflé et même insulté vendredi soir à Strasbourg. Un accueil qui tend à se multiplier partout où joue le PSG. De quoi forcément donner matière à réflexion à l'attaquant parisien concernant son avenir.

Buteur et passeur décisif lors de la courte, mais précieuse victoire de Paris à la Meinau (1-2), Kylian Mbappé a compris une fois de plus que le public de Ligue 1 devenait de plus en plus dur à son encontre. Non seulement la star de l'équipe de France a été sifflée, mais en plus des injures sont tombées des tribunes à l'encontre du joueur parisien. Bien évidemment, porter le maillot du Paris Saint-Germain explique probablement en grande partie cet accueil qui tend à se répéter pour Mbappé, mais forcément, à l'heure où il réfléchit à son avenir, le numéro 7 des champions de France doit se demander si la Ligue 1 tient tant que cela à lui. Mais clairement, l'homme aux 20 buts cette saison en Championnat ne montre aucun signe d'agacement. Même si cela doit cogiter.

Mbappé et la Ligue 1, le divorce n'est pas loin

C'est d'ailleurs ce que reconnaît Damien Degorre, journaliste de L'Equipe qui suit plus particulièrement l'actualité du Paris Saint-Germain. « Plus la saison avance et plus Kylian Mbappé renvoie l'image d'un joueur qui se moque d'être sifflé dans son pays, d'ouest en est, et qui se sent de plus en plus à l'étroit en L 1. Ce n'est peut-être qu'une impression mais elle devient tenace et partagée. Si, un jour, Mbappé signait en Espagne, il se rendrait compte que l'accueil ne serait pas forcément plus chaleureux à Getafe, Vigo ou Cadix. Et si, un jour, il a l'occasion de discuter avec Carlo Ancelotti, sait-on jamais, il apprendra que l'arbitrage n'est pas nécessairement meilleur en Liga », fait remarquer le journaliste, qui pense très clairement qu'on assiste actuellement à la dernière saison en Ligue 1 de Kylian Mbappé.

Ce samedi, en Espagne, on ne cache plus une énorme confiance concernant la signature du champion du monde 2018 français au Real Madrid, la seule incertitude étant la date à laquelle le clan Mbappé va donner le feu vert. Tout comme L'Equipe, Marca et AS estiment désormais que c'est une question de jour, Kylian Mbappé ayant déjà largement communiqué depuis le début de l'année dans ce qui ressemble largement à un plan mis en place depuis longtemps. Alors que nous sommes à moins de deux semaines du match aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad, la Ligue 1 pourrait rapidement apprendre qu'il faudra faire sans sa star à partir de la saison 2023-2024. Les supporters des clubs adverses au PSG devront trouver une autre tête de Turc.