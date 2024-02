Le PSG l'emporte au forceps à Strasbourg

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 20e journée

Stade de la Meinau

Strasbourg-PSG 1-2

Buts : Bakwa (68e) pour Strasbourg ; Mbappé (31e), Asensio (49e) pour le PSG

Porté par un Asensio inspiré, le PSG l'a emporté à Strasbourg 2-1. Mais, les Parisiens ont quelque peu souffert face à une belle équipe alsacienne.

Après l'accroc face à Brest, le PSG devait se relancer à Strasbourg. Néanmoins, les choses démarraient péniblement. Dion Sahi était proche d'ouvrir le score après une minute mais Donnarumma détournait le ballon de l'épaule avec réussite. Kolo Muani était ensuite fauché dans la surface par Perrin, provoquant un penalty. Mais, Kylian Mbappé butait sur Bellaarouch, le remplaçant de Sels (5e). Paris dominait mais Diarra trouvait la barre de Donnarumma (20e). Cependant, Bellaarouch, si bon sur le penalty, se faisait subtiliser le ballon par Asensio et Mbappé ouvrait le score dans le but vide.

Après le repos, le PSG assommait Strasbourg avec un contre létal conclu par Asensio. Mené de 2 buts, Strasbourg donnait tout et inversait la tendance. La pression était folle sur les buts parisiens et Bakwa venait réduire le score d'une belle tête. Donnarumma était dans un bon soir et réussissait à stopper les tirs alsaciens. Bakwa et Sylla étaient proches de marquer, notamment le dernier qui ratait une belle situation dans les arrêts de jeu. Paris peine encore mais remporte un succès précieux 2-1 pour prendre 9 points d'avance provisoirement.