PSG ‍: Fayza Lamari repousse trois avances pour Kylian Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le PSG craint de se faire attaquer de toutes parts pour Kylian Mbappé cet été, alors qu'il n'aura peut-être pas son mot à dire. Mais sa mère, qui gère ses intérêts, a déjà repoussé plusieurs clubs. Et pas des moindres.

Concentré sur sa saison avec le Paris SG, Kylian Mbappé a bien fait comprendre que quand il prendrait le micro lors des prochaines occasions, il ne parlerait pas de son avenir qui intéresse tant la planète football. Cela peut se comprendre, d’autant que si les sources sont unanimes sur un point dans ce dossier complexe, c’est sur le fait que l’attaquant français n’a pour le moment rien signé en vue de la saison 2024-2025. Ni en France au PSG, ni en Espagne au Real Madrid. Et encore moins en Angleterre.

Les clubs anglais loin derrière pour Mbappé

Selon Defensa Central, si l’idée d’écouter ce que les clubs de Premier League ont à dire n’est pas rebutante pour le clan Mbappé, la donne est tout de même limpide. Pour Fayza Lamari, les clubs anglais, que ce soit Arsenal, Manchester United ou Liverpool, ont des arguments financiers et même un championnat très attractif, mais l’idée n’est pas de traverser la Manche en cas de changement de club. Ce sera soit une prolongation au PSG, ou un avenir au Real Madrid comme pressenti depuis des années désormais. C’est le fait que des rumeurs partent au sein du club de la capitale espagnole sur un intérêt préférables à Haaland par rapport à Mbappé, qui a relancé l’intérêt des clubs anglais.

A des représentants internationaux venus aux renseignements, Fayza Lamari aurait déclaré qu’il ne fallait pas croire ces bruits venus d’Angleterre, et que la Premier League ne fait à l’heure actuelle pas partie des priorités du joueur parisien. Le duel se fera donc bien à deux entre le PSG et le Real, même s’il peut se passer encore beaucoup de choses d’ici la fin de la saison. Une façon aussi de faire savoir que l’argent et le futur contrat n’aura pas une importance aussi capitale, car le Paris SG et les clubs anglais ont plus de moyens financiers s’ils le souhaitent, que le Real Madrid qui ne veut pas forcément d’un joueur qui aurait un salaire capable de faire exploser le vestiaire.

La Premier League a besoin d'une méga-star, le PSG aussi

La lutte est donc ouverte, mais Arsenal, Manchester United ou Liverpool ont donc beaucoup de retard dans la perspective de faire signer Kylian Mbappé. Une situation qui ne surprendra personne, même si la Premier League, qui a perdu énormément de stars l’été dernier pour l’Arabie Saoudite, rêve d’avoir une deuxième tête d’affiche de gala après Erling Haaland. Mais attention car le PSG version Qatar a aussi beaucoup perdu au dernier mercato, et conserver le fleuron du football français est un énorme objectif fixé par Nasser Al-Khelaïfi.