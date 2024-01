Mbappé et Madrid, il annonce un coup de tonnerre

Dans : Kylian Mbappé.

Deux jours après la fin de l'ultimatum du Real Madrid à Kylian Mbappé, ce dernier n'a rien laissé filtrer de ses intentions. Tandis que le PSG patiente, du côté de l'Espagne, on craint qu'encore une fois cela tourne au vinaigre.

Les révélations sur l’offre financière délirante, et supposée, du Paris Saint-Germain pour prolonger Kylian Mbappé ont fait de l’effet de l’autre côté des Pyrénées où l’on ne parle déjà plus de cette fameuse date du 15 janvier donnée depuis des semaines comme le juge de paix de l’avenir du numéro 7 parisien. Comme l’avait révélé The Times, le clan Mbappé n’a pas répondu à cette exigence de Florentino Perez et même si plusieurs sources françaises annoncent sans hésiter que le champion du monde 2018 va rejoindre les Merengue la saison prochaine, rien n’est officiel alors que légalement Kylian Mbappé pourrait faire une annonce. Dans cette situation pour le moins floue, José Félix Diaz, journaliste espagnol spécialiste du Real Madrid, est lui persuadé que si Kylian Mbappé n’a rien communiqué, c'est que le Real Madrid ne serait plus aussi déterminé que cela à faire signer l'attaquant du PSG.

Le PSG inquiète Madrid avec son offre délirante

Très impliqué dans le dossier Kylian Mbappé, José Félix Diaz est persuadé que le club de Florentino Perez hésite réellement concernant ce dossier, craignant encore une fois que Nasser Al-Khelaifi et le Qatar fassent une offre impossible à refuser pour le joueur de 25 ans et qu'au final Madrid ne serve que de prétexte à faire monter les enchères. « D’après ce que je sais, il n’y a aucune précipitation et il n’y a eu aucune offre du Real Madrid. Cela n’a pas bougé au 15 janvier, et cela ne va pas bouger tout de suite. Il est plus proche de prolonger qu’autre chose », a confié dans un talk-show le journaliste espagnol. Du côté madrilène, on a visiblement été échaudé par les échecs des années précédentes, et tout est désormais analysé pour savoir si cette fois Mbappé dira oui. Dernier exemple de cette prudence extrême, l'émission El Chiringuito qui a souvent crié victoire, trop tôt, a étudié mardi soir les récents propos de Fayza Lamari dans le cadre d'Envoyé Spécial.

La maman de Kylian Mbappé a évoqué la manière dont son fils redistribuait une partie de ses revenus vers des associations caritatives, mais du côté de Josep Pedrerol on s'est surtout intéressé à la manière dont Fayza Lamari parlait d'argent. Le journaliste et son équipe ont visiblement été choqués que cette dernière évoque des sommes colossales sans réellement être plus choquée que cela. De quoi laisser penser que le Paris Saint-Germain peut encore tout renverser en proposant un deal qui laissera le Real Madrid sans réaction. A savoir si Florentino Perez peut éventuellement revenir à la charge avec une offre qui ne sera jamais à la hauteur de celle du Qatar, mais qui finira par emballer le clan Mbappé.