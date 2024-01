L'offre du Qatar à Mbappé, c'est irréel

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Les tractations se poursuivent autour de l’avenir de Kylian Mbappé, courtisé par le Real Madrid mais qui dispose d’une offre gigantesque afin de prolonger au PSG. Une proposition qui bat tous les records selon Daniel Riolo.

Comme il y a deux ans, le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Le club de la capitale sait qu’il n’est pas en position de force, car l’international français est arrivé dans les six derniers mois de son contrat et a l’autorisation de négocier avec les clubs de son choix dans l’optique de la saison prochaine. A l’instar du mercato de 2022, le Real Madrid est en course. Pour le club merengue, hors de question de se mettre à genoux devant l’international français, même si le vice-champion d’Espagne adorerait le recruter. Du côté du PSG, le Qatar est prêt à toutes les folies pour conserver Kylian Mbappé dans son effectif.

Au micro de RMC dans l’After Foot, Daniel Riolo a dévoilé que le club de la capitale proposait plus de 100 millions d’euros par an au capitaine de l’Equipe de France ainsi que des avantages importants pour sa famille. Le tout avec le seul et unique objectif de convaincre « KM7 » de poursuivre l’aventure à Paris. « On a d'un côté une offre pour qu'il prolonge qui est la Rome antique, la Grèce antique, et les pyramides d'Égypte données à un joueur. Un truc jamais vu qui dépassera de beaucoup les 100 millions par saison. C’est un truc sur lequel aucun club ne pourra jamais s'aligner. Ce sera avec des avantages pour le frérot, pour la famille, pour tout le monde... l'agence de joueurs que veut monter la maman. Franchement c'est un truc incroyable » dévoile Daniel Riolo, qui explique que de l’autre côté, le Real Madrid est plus terre à terre avec une offre qui n’a rien à voir avec les folies du PSG.

Un écart « jamais vu » entre les offres du PSG et du Real

« De l'autre côté on a quelque chose qui est, j'allais dire normal, dire que c'est normal quand on parle du Real. C'est un salaire normal pour les stars du foot, on va parler de 30 millions et peut-être un brin plus. Et il n'est pas le roi du club. En gros on le fait redescendre sur Terre. Mbappé est au milieu et doit faire le choix entre ça. Les données elles sont là. Il faut le dire, sur le papier il y a un écart qu'on n'a jamais vu » a lancé le journaliste. La question est maintenant de savoir ce que Kylian Mbappé va décider pour son avenir et pour l’heure, le suspense reste entier. On le sait, le Real Madrid voulait être fixé rapidement et un ultimatum au 15 janvier avait été évoqué par la presse espagnole. La date est dépassée mais à priori, le Real Madrid reste en course… à ses conditions. Tandis que dans le même temps, le PSG est prêt à n’importe quelle folie pour conserver sa star.